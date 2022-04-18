https://ria.ru/20220418/ekonomika-1784124186.html

Путин призвал постоянно отслеживать ситуацию в экономике и на рынке труда

Путин призвал постоянно отслеживать ситуацию в экономике и на рынке труда - РИА Новости, 18.04.2022

Путин призвал постоянно отслеживать ситуацию в экономике и на рынке труда

Надо постоянно отслеживать ситуацию в экономике и на рынке труда, своевременно принимать решения, Центробанку и правительству все время это удавалось, заявил... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:23

2022-04-18T15:23

2022-04-18T15:25

экономика

владимир путин

правительство рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Надо постоянно отслеживать ситуацию в экономике и на рынке труда, своевременно принимать решения, Центробанку и правительству все время это удавалось, заявил президент РФ Владимир Путин."Очевидно, нужно постоянно отслеживать ситуацию в экономике, на рынке труда и, что называется, держать руку на пульсе, принимать своевременные решения для стабильной, уверенной работы бизнеса и предпринимателей. До сих пор правительству это, безусловно, удавалось и Центральному банку", - сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.

https://ria.ru/20220418/valyuta-1784122904.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, владимир путин, правительство рф, центральный банк рф (цб рф)