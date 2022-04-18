https://ria.ru/20220418/ekonomika-1784121240.html
Путин назвал главный негативный фактор для российской экономики
Путин назвал главный негативный фактор для российской экономики - РИА Новости, 18.04.2022
Путин назвал главный негативный фактор для российской экономики
Главным негативным фактором для экономики РФ стало санкционное давление со стороны Запада, Россия его выдержала, попытка западных стран осуществить при помощи... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:13
2022-04-18T15:13
2022-04-18T15:28
экономика
владимир путин
россия
сша
европа
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Главным негативным фактором для экономики РФ стало санкционное давление со стороны Запада, Россия его выдержала, попытка западных стран осуществить при помощи санкций коллапс банковской системы, дефицит товаров не удалась, заявил президент РФ Владимир Путин."Очевидно, что главным негативным фактором для экономики в последнее время стало санкционное давление, очередное санкционное давление западных стран. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась", - сказал он на совещании по социально-экономическим вопросам.Путин подчеркнул, что "стратегия экономического блицкрига не удалась"."Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов, имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвацию их сбережений. Россия, как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется", - отметил президент РФ.
https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784074992.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, сша, европа
15:13 18.04.2022 (обновлено: 15:28 18.04.2022)
Путин назвал главный негативный фактор для российской экономики
Путин назвал санкционное давление главным негативным фактором для российской экономики