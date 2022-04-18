https://ria.ru/20220418/ekonomika-1784121240.html

Путин назвал главный негативный фактор для российской экономики

Путин назвал главный негативный фактор для российской экономики - РИА Новости, 18.04.2022

Путин назвал главный негативный фактор для российской экономики

Главным негативным фактором для экономики РФ стало санкционное давление со стороны Запада, Россия его выдержала, попытка западных стран осуществить при помощи... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:13

2022-04-18T15:13

2022-04-18T15:28

экономика

владимир путин

россия

сша

европа

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Главным негативным фактором для экономики РФ стало санкционное давление со стороны Запада, Россия его выдержала, попытка западных стран осуществить при помощи санкций коллапс банковской системы, дефицит товаров не удалась, заявил президент РФ Владимир Путин."Очевидно, что главным негативным фактором для экономики в последнее время стало санкционное давление, очередное санкционное давление западных стран. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась", - сказал он на совещании по социально-экономическим вопросам.Путин подчеркнул, что "стратегия экономического блицкрига не удалась"."Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов, имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвацию их сбережений. Россия, как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется", - отметил президент РФ.

https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784074992.html

https://ria.ru/20220418/zhile-1784033912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия, сша, европа