Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал главный негативный фактор для российской экономики - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/ekonomika-1784121240.html
Путин назвал главный негативный фактор для российской экономики
Путин назвал главный негативный фактор для российской экономики - РИА Новости, 18.04.2022
Путин назвал главный негативный фактор для российской экономики
Главным негативным фактором для экономики РФ стало санкционное давление со стороны Запада, Россия его выдержала, попытка западных стран осуществить при помощи... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:13
2022-04-18T15:28
экономика
владимир путин
россия
сша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782363753_0:209:3101:1953_1920x0_80_0_0_ada329428b04bcdd69222abc29a7abde.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Главным негативным фактором для экономики РФ стало санкционное давление со стороны Запада, Россия его выдержала, попытка западных стран осуществить при помощи санкций коллапс банковской системы, дефицит товаров не удалась, заявил президент РФ Владимир Путин."Очевидно, что главным негативным фактором для экономики в последнее время стало санкционное давление, очередное санкционное давление западных стран. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась", - сказал он на совещании по социально-экономическим вопросам.Путин подчеркнул, что "стратегия экономического блицкрига не удалась"."Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов, имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвацию их сбережений. Россия, как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется", - отметил президент РФ.
https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784074992.html
https://ria.ru/20220418/zhile-1784033912.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782363753_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_b74b9f6fdb37da15c11882ffaa214f0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, сша, европа
15:13 18.04.2022 (обновлено: 15:28 18.04.2022)
 
Путин назвал главный негативный фактор для российской экономики

Путин назвал санкционное давление главным негативным фактором для российской экономики

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Главным негативным фактором для экономики РФ стало санкционное давление со стороны Запада, Россия его выдержала, попытка западных стран осуществить при помощи санкций коллапс банковской системы, дефицит товаров не удалась, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Очевидно, что главным негативным фактором для экономики в последнее время стало санкционное давление, очередное санкционное давление западных стран. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась", - сказал он на совещании по социально-экономическим вопросам.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
12:52
В Кремле рассказали о подготовке ответных мер на санкции Запада
Путин подчеркнул, что "стратегия экономического блицкрига не удалась".
"Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов, имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвацию их сбережений. Россия, как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется", - отметил президент РФ.
Прохожие на улице Tauentzienstrasse в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
10:10
СМИ: санкции против России ударили по еще одной отрасли в Германии
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияСШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала