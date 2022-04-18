https://ria.ru/20220418/ekonomika-1784096788.html

Орлов заявил, что экономика региона в условиях санкций остается стабильной

Орлов заявил, что экономика региона в условиях санкций остается стабильной - РИА Новости, 18.04.2022

Орлов заявил, что экономика региона в условиях санкций остается стабильной

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что экономика региона в условиях санкций остаётся стабильной. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:04

2022-04-18T14:04

2022-04-18T14:04

амурская область

экономика

амурская область

благовещенск

хэйхэ

центральный банк рф (цб рф)

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216340_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_c996b3e70ebce7561042190cbd63daa0.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что экономика региона в условиях санкций остаётся стабильной.Как уточняет правительство Приамурья, в пятницу Орлов провел заседание антикризисного штаба, на нем рассмотрели предложения по дополнительным мерам поддержки бизнеса для снижения рисков в условиях санкций."Экономика Амурской области в условиях санкций остаётся стабильной. Одна из главных задач на сегодня – создать благоприятные условия для развития бизнеса, который может работать на импортозамещение. Для этого надо активнее разъяснять, какие виды поддержки есть по разным направлениям. Отдельное внимание – возможностям, которые дает нам изменение логистических цепочек", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Он отметил уникальное географическое положение областного центра – Благовещенск граничит с китайским Хэйхэ по реке Амур, это, по словам Орлова, "открывает новые возможности для развития, в том числе и сектора малого и среднего бизнеса". "Предпринимателям необходимо активнее рассказывать, как они могут в этом процессе поучаствовать", - добавил Орлов.Как рассказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенёва, растет спрос предпринимателей на услуги центра "Мой бизнес" и программы льготного кредитования. В значительной степени, по ее мнению, это связано с работой регионального Центра кредитной поддержки предпринимательства (ЦКПП), который в период роста ключевой ставки ЦБ сохранил условия по займам для бизнеса и самозанятых в диапазоне от 1 до 9,5% годовых."Запрос на заёмные средства в связи с этим, безусловно, увеличился. Фактически ставки ЦКПП сейчас являются самыми минимальными для предпринимателей на рынке кредитования. Количество заявок в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого возросло почти в два раза", - рассказала Кукшенева, ее также цитирует правительство Приамурья. Власти сообщают, что в штабе принято решение о докапитализации регионального Центра кредитной поддержки предпринимательства, это позволит большему числу бизнесменов получить средства на развитие своего дела по льготным ставкам.

https://ria.ru/20220414/zhile-1783486641.html

https://ria.ru/20220412/professionalitet-1783094246.html

амурская область

благовещенск

хэйхэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, амурская область, благовещенск, хэйхэ, центральный банк рф (цб рф), василий орлов (губернатор)