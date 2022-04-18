Орлов заявил, что экономика региона в условиях санкций остается стабильной
Глава Приамурья Орлов заявил, что экономика региона в условиях санкций остается стабильной
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что экономика региона в условиях санкций остаётся стабильной.
Как уточняет правительство Приамурья, в пятницу Орлов провел заседание антикризисного штаба, на нем рассмотрели предложения по дополнительным мерам поддержки бизнеса для снижения рисков в условиях санкций.
"Экономика Амурской области в условиях санкций остаётся стабильной. Одна из главных задач на сегодня – создать благоприятные условия для развития бизнеса, который может работать на импортозамещение. Для этого надо активнее разъяснять, какие виды поддержки есть по разным направлениям. Отдельное внимание – возможностям, которые дает нам изменение логистических цепочек", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Он отметил уникальное географическое положение областного центра – Благовещенск граничит с китайским Хэйхэ по реке Амур, это, по словам Орлова, "открывает новые возможности для развития, в том числе и сектора малого и среднего бизнеса". "Предпринимателям необходимо активнее рассказывать, как они могут в этом процессе поучаствовать", - добавил Орлов.
Как рассказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенёва, растет спрос предпринимателей на услуги центра "Мой бизнес" и программы льготного кредитования. В значительной степени, по ее мнению, это связано с работой регионального Центра кредитной поддержки предпринимательства (ЦКПП), который в период роста ключевой ставки ЦБ сохранил условия по займам для бизнеса и самозанятых в диапазоне от 1 до 9,5% годовых.
"Запрос на заёмные средства в связи с этим, безусловно, увеличился. Фактически ставки ЦКПП сейчас являются самыми минимальными для предпринимателей на рынке кредитования. Количество заявок в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого возросло почти в два раза", - рассказала Кукшенева, ее также цитирует правительство Приамурья. Власти сообщают, что в штабе принято решение о докапитализации регионального Центра кредитной поддержки предпринимательства, это позволит большему числу бизнесменов получить средства на развитие своего дела по льготным ставкам.