https://ria.ru/20220418/egipet-1784094632.html

Крупный туроператор отправит туристов в Египет регулярными рейсами

Крупный туроператор отправит туристов в Египет регулярными рейсами - РИА Новости, 18.04.2022

Крупный туроператор отправит туристов в Египет регулярными рейсами

Туроператор Fun&Sun (ранее "TUI Россия") запускает полетную программу на курорты Египта на регулярных рейсах EgyptAir, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:02

2022-04-18T15:02

2022-04-18T15:02

туризм

новости - туризм

египет

хургада

шарм-эш-шейх

egypt air

домодедово (аэропорт)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Туроператор Fun&Sun (ранее "TUI Россия") запускает полетную программу на курорты Египта на регулярных рейсах EgyptAir, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Перелеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх начнутся 28 апреля и будут выполняться из аэропорта Домодедово ежедневно на регулярных рейсах Egypt Air", — рассказали в туркомпании.Отдыхающих будут перевозить на Airbus-330. В системе бронирования доступны пакетные путевки на срок от двух до 28 ночей. Недельный отдых в мае с перелетом на Egypt Air из Москвы в Хургаду обойдется от 71,5 тысячи рублей на гостя с питанием по системе "все включено" , а в Шарм-эш-Шейх — от 67,3 тысячи рублей.Как пояснили АТОР, рейс EgyptAir хоть и регулярный, но весь выкуплен туроператором, места продаются только организованным путешественникам.

https://ria.ru/20220416/sakhalin-1783779330.html

египет

хургада

шарм-эш-шейх

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, египет, хургада, шарм-эш-шейх, egypt air, домодедово (аэропорт), ассоциация туроператоров россии (атор), туризм