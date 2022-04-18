https://ria.ru/20220418/egipet-1784094632.html
Крупный туроператор отправит туристов в Египет регулярными рейсами
Крупный туроператор отправит туристов в Египет регулярными рейсами - РИА Новости, 18.04.2022
Крупный туроператор отправит туристов в Египет регулярными рейсами
Туроператор Fun&Sun (ранее "TUI Россия") запускает полетную программу на курорты Египта на регулярных рейсах EgyptAir, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:02
2022-04-18T15:02
2022-04-18T15:02
туризм
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египет
хургада
шарм-эш-шейх
egypt air
домодедово (аэропорт)
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Туроператор Fun&Sun (ранее "TUI Россия") запускает полетную программу на курорты Египта на регулярных рейсах EgyptAir, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Перелеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх начнутся 28 апреля и будут выполняться из аэропорта Домодедово ежедневно на регулярных рейсах Egypt Air", — рассказали в туркомпании.Отдыхающих будут перевозить на Airbus-330. В системе бронирования доступны пакетные путевки на срок от двух до 28 ночей. Недельный отдых в мае с перелетом на Egypt Air из Москвы в Хургаду обойдется от 71,5 тысячи рублей на гостя с питанием по системе "все включено" , а в Шарм-эш-Шейх — от 67,3 тысячи рублей.Как пояснили АТОР, рейс EgyptAir хоть и регулярный, но весь выкуплен туроператором, места продаются только организованным путешественникам.
https://ria.ru/20220416/sakhalin-1783779330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, египет, хургада, шарм-эш-шейх, egypt air, домодедово (аэропорт), ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Крупный туроператор отправит туристов в Египет регулярными рейсами
Туроператор Fun&Sun с 28 апреля запускает прямые рейсы с EgyptAir на курорты Египта из РФ
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Туроператор Fun&Sun (ранее "TUI Россия") запускает полетную программу на курорты Египта на регулярных рейсах EgyptAir, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Перелеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх начнутся 28 апреля и будут выполняться из аэропорта Домодедово ежедневно на регулярных рейсах Egypt Air", — рассказали в туркомпании.
Отдыхающих будут перевозить на Airbus-330. В системе бронирования доступны пакетные путевки на срок от двух до 28 ночей.
Недельный отдых в мае с перелетом на Egypt Air из Москвы в Хургаду обойдется от 71,5 тысячи рублей на гостя с питанием по системе "все включено" , а в Шарм-эш-Шейх — от 67,3 тысячи рублей.
Как пояснили АТОР, рейс EgyptAir хоть и регулярный, но весь выкуплен туроператором, места продаются только организованным путешественникам.