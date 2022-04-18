https://ria.ru/20220418/dtp-1784100984.html

В Башкирии три пассажирки автомобиля утонули из-за нетрезвой водительницы

В Башкирии три пассажирки автомобиля утонули из-за нетрезвой водительницы - РИА Новости, 18.04.2022

В Башкирии три пассажирки автомобиля утонули из-за нетрезвой водительницы

Нетрезвая женщина за рулем отечественной машины в Башкирии съехала в водохранилище, погибли три ее пассажирки, сообщили в пресс-службе МВД по региону. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:15

2022-04-18T14:15

2022-04-18T14:15

происшествия

авто

республика башкортостан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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УФА, 18 апр – РИА Новости. Нетрезвая женщина за рулем отечественной машины в Башкирии съехала в водохранилище, погибли три ее пассажирки, сообщили в пресс-службе МВД по региону.По предварительным данным ведомства, в Зианчуринском районе близ села Кугарчи "47-летняя женщина, будучи в нетрезвом состоянии", за рулём "ВАЗ-2114" совершила съезд в Ямашлинское водохранилище."По имеющейся информации, в результате происшествия погибли три женщины, которые находились в транспортном средстве. Водителю удалось выбраться из автомобиля. В настоящий момент автомобиль вытаскивают на берег", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220304/narusheniya-1776521468.html

республика башкортостан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, республика башкортостан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)