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В Башкирии три пассажирки автомобиля утонули из-за нетрезвой водительницы - РИА Новости, 18.04.2022
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В Башкирии три пассажирки автомобиля утонули из-за нетрезвой водительницы
В Башкирии три пассажирки автомобиля утонули из-за нетрезвой водительницы - РИА Новости, 18.04.2022
В Башкирии три пассажирки автомобиля утонули из-за нетрезвой водительницы
Нетрезвая женщина за рулем отечественной машины в Башкирии съехала в водохранилище, погибли три ее пассажирки, сообщили в пресс-службе МВД по региону. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:15
2022-04-18T14:15
происшествия
авто
республика башкортостан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УФА, 18 апр – РИА Новости. Нетрезвая женщина за рулем отечественной машины в Башкирии съехала в водохранилище, погибли три ее пассажирки, сообщили в пресс-службе МВД по региону.По предварительным данным ведомства, в Зианчуринском районе близ села Кугарчи "47-летняя женщина, будучи в нетрезвом состоянии", за рулём "ВАЗ-2114" совершила съезд в Ямашлинское водохранилище."По имеющейся информации, в результате происшествия погибли три женщины, которые находились в транспортном средстве. Водителю удалось выбраться из автомобиля. В настоящий момент автомобиль вытаскивают на берег", - говорится в сообщении.
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республика башкортостан
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происшествия, авто, республика башкортостан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:15 18.04.2022
 
В Башкирии три пассажирки автомобиля утонули из-за нетрезвой водительницы

Нетрезвая водительница в Башкирии съехала в водохранилище, погибли три ее пассажирки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 18 апр – РИА Новости. Нетрезвая женщина за рулем отечественной машины в Башкирии съехала в водохранилище, погибли три ее пассажирки, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По предварительным данным ведомства, в Зианчуринском районе близ села Кугарчи "47-летняя женщина, будучи в нетрезвом состоянии", за рулём "ВАЗ-2114" совершила съезд в Ямашлинское водохранилище.
"По имеющейся информации, в результате происшествия погибли три женщины, которые находились в транспортном средстве. Водителю удалось выбраться из автомобиля. В настоящий момент автомобиль вытаскивают на берег", - говорится в сообщении.
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