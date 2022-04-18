https://ria.ru/20220418/donetsk-1784065532.html

ВСУ выпустили 20 ракет из "Града" по Петровскому району Донецка

ВСУ выпустили 20 ракет из "Града" по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 18.04.2022

ВСУ выпустили 20 ракет из "Града" по Петровскому району Донецка

Украинские войска открыли огонь по Петровскому району Донецка, использовав ракеты из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:18

2022-04-18T12:18

2022-04-18T12:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

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донецк (днр)

донецкая народная республика

владимир путин

петровский район

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Петровскому району Донецка, использовав ракеты из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 12.00, по району Донецка было выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, владимир путин, петровский район