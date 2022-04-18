https://ria.ru/20220418/donbass-1784051071.html

В ДНР оказали медпомощь 30 раненым мирным жителям за сутки

В ДНР оказали медпомощь 30 раненым мирным жителям за сутки - РИА Новости, 18.04.2022

В ДНР оказали медпомощь 30 раненым мирным жителям за сутки

Тридцать пять человек за сутки получили медицинскую помощь в Донецкой народной республике, из них 30 мирных жителей - на освобожденной территории ДНР, сообщает... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:26

2022-04-18T11:26

2022-04-18T11:32

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Тридцать пять человек за сутки получили медицинскую помощь в Донецкой народной республике, из них 30 мирных жителей - на освобожденной территории ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики со ссылкой на местное отделение Минздрава."За минувшие сутки, с 9.00 17 апреля до 9.00 18 апреля, на территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 30 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Всего за указанный период на всей территории Донецкой народной республики медицинская помощь оказана 35 раненым мирным жителям", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс