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В ДНР оказали медпомощь 30 раненым мирным жителям за сутки - РИА Новости, 18.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/donbass-1784051071.html
В ДНР оказали медпомощь 30 раненым мирным жителям за сутки
В ДНР оказали медпомощь 30 раненым мирным жителям за сутки - РИА Новости, 18.04.2022
В ДНР оказали медпомощь 30 раненым мирным жителям за сутки
Тридцать пять человек за сутки получили медицинскую помощь в Донецкой народной республике, из них 30 мирных жителей - на освобожденной территории ДНР, сообщает... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:26
2022-04-18T11:32
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в мире
донецкая народная республика
днр
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донбасс
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Тридцать пять человек за сутки получили медицинскую помощь в Донецкой народной республике, из них 30 мирных жителей - на освобожденной территории ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики со ссылкой на местное отделение Минздрава."За минувшие сутки, с 9.00 17 апреля до 9.00 18 апреля, на территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 30 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Всего за указанный период на всей территории Донецкой народной республики медицинская помощь оказана 35 раненым мирным жителям", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
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в мире, донецкая народная республика, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс
11:26 18.04.2022 (обновлено: 11:32 18.04.2022)
 
В ДНР оказали медпомощь 30 раненым мирным жителям за сутки

Штаб обороны: 30 раненым мирным жителям оказали медпомощь в ДНР за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Тридцать пять человек за сутки получили медицинскую помощь в Донецкой народной республике, из них 30 мирных жителей - на освобожденной территории ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики со ссылкой на местное отделение Минздрава.
"За минувшие сутки, с 9.00 17 апреля до 9.00 18 апреля, на территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 30 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Всего за указанный период на всей территории Донецкой народной республики медицинская помощь оказана 35 раненым мирным жителям", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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