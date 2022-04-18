https://ria.ru/20220418/dollar-1784015745.html

Экономист назвал способ "воплотить мечту" о конце гегемонии доллара

Экономист назвал способ "воплотить мечту" о конце гегемонии доллара - РИА Новости, 18.04.2022

Экономист назвал способ "воплотить мечту" о конце гегемонии доллара

Создание торгового союза с участием России, Китая и Ирана, а также новой мировой валюты может со временем привести к прекращению гегемонии доллара в... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T01:55

2022-04-18T01:55

2022-04-18T01:55

россия

экономика

евросоюз

украина

в мире

иран

китай

джамшид адалатиян

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Создание торгового союза с участием России, Китая и Ирана, а также новой мировой валюты может со временем привести к прекращению гегемонии доллара в международной торговле, предположил в беседе с изданием Resalat экономист Джамшид Адалатиян.Собеседник считает, что миру следует задуматься о поиске альтернативы доллару при расчетах за нефть, газ и другие энергоресурсы.При этом экономист отметил, что устранить господство доллара не удастся в одночасье, поскольку американскую валюту используют при продаже "тысячи видов товаров и сырья". Однако, по его мнению, такой сценарий возможен в долгосрочной перспективе."Очень многие страны мечтают о том, чтобы устранить доллар как мировую валюту, устранить его господство на мировой сцене. Но пока Америка остается ведущей мировой экономикой, доллар будет мировой валютой", — заключил эксперт.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220414/alternativa-1783438981.html

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россия, экономика, евросоюз, украина, в мире, иран, китай, джамшид адалатиян