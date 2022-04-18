Экономист назвал способ "воплотить мечту" о конце гегемонии доллара
Экономист Адалатиян: созданная Россией, Китаем и Ираном валюта прекратит гегемонию доллара
Доллары США и евро. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Создание торгового союза с участием России, Китая и Ирана, а также новой мировой валюты может со временем привести к прекращению гегемонии доллара в международной торговле, предположил в беседе с изданием Resalat экономист Джамшид Адалатиян.
Собеседник считает, что миру следует задуматься о поиске альтернативы доллару при расчетах за нефть, газ и другие энергоресурсы.
"Если несколько стран, как-то Россия, Иран, Китай, другие государства, которые находятся под санкциями, смогут договориться о создании некоего подобия торгового союза и определят ту валюту, которая будет использоваться в их сделках, и этой валютой будет не доллар, тогда и доллар будет слабеть, и мировой спрос на него будет постепенно снижаться", — высказался Джамшид.
При этом экономист отметил, что устранить господство доллара не удастся в одночасье, поскольку американскую валюту используют при продаже "тысячи видов товаров и сырья". Однако, по его мнению, такой сценарий возможен в долгосрочной перспективе.
"Очень многие страны мечтают о том, чтобы устранить доллар как мировую валюту, устранить его господство на мировой сцене. Но пока Америка остается ведущей мировой экономикой, доллар будет мировой валютой", — заключил эксперт.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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