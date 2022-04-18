https://ria.ru/20220418/dnr-1784202801.html

Силы ДНР нашли ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, применяемые ВСУ

Силы ДНР нашли ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, применяемые ВСУ - РИА Новости, 18.04.2022

Силы ДНР нашли ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, применяемые ВСУ

Силы Донецкой народной республики обнаружили технические средства и ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, которые использовались подразделениями украинских... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T23:11

2022-04-18T23:11

2022-04-18T23:11

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики обнаружили технические средства и ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, которые использовались подразделениями украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Отмечается, что средства видеозаписи оборудования ОБСЕ применялись украинскими войсками для корректировки артиллерийского и авиационного огня по позициям народной милиции ДНР и для контроля за передвижением личного состава и военной техники вооруженных сил республики."В ходе освобождения территорий ДНР подразделениями народной милиции во взаимодействии с МГБ на позициях ВСУ на различных участках линии разграничения были обнаружены технические средства, составляющие комплекс управления видеокамерами, установленными ОБСЕ на линии боевого соприкосновения ВСУ и вооруженных сил ДНР. В частности, обнаружены ноутбуки с программным обеспечением производства украинской компании "Укрспек". Данные ноутбуки использовались командирами подразделений вооруженных формирований Украины, которые управляли камерами ОБСЕ для корректировки артиллерийского и авиационного огня позиций народной милиции ДНР", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщала, что в республике возбудили уголовное дело по факту фиксации при помощи камер ОБСЕ мест дислокации войск ДНР для дальнейшей передачи информации.Никонорова ранее заявила в Telegram, что ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить деятельность на территории ДНР. По ее словам, деятельность миссии не должна продолжаться на территории республики, поскольку и политическая реальность изменилась – минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ.

https://ria.ru/20220418/boepripasy-1784182652.html

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784134357.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, обсе, вооруженные силы украины