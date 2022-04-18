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Силы ДНР нашли ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, применяемые ВСУ - РИА Новости, 18.04.2022
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Силы ДНР нашли ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, применяемые ВСУ
Силы ДНР нашли ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, применяемые ВСУ - РИА Новости, 18.04.2022
Силы ДНР нашли ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, применяемые ВСУ
Силы Донецкой народной республики обнаружили технические средства и ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, которые использовались подразделениями украинских... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T23:11
2022-04-18T23:11
в мире
украина
россия
обсе
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики обнаружили технические средства и ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, которые использовались подразделениями украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Отмечается, что средства видеозаписи оборудования ОБСЕ применялись украинскими войсками для корректировки артиллерийского и авиационного огня по позициям народной милиции ДНР и для контроля за передвижением личного состава и военной техники вооруженных сил республики."В ходе освобождения территорий ДНР подразделениями народной милиции во взаимодействии с МГБ на позициях ВСУ на различных участках линии разграничения были обнаружены технические средства, составляющие комплекс управления видеокамерами, установленными ОБСЕ на линии боевого соприкосновения ВСУ и вооруженных сил ДНР. В частности, обнаружены ноутбуки с программным обеспечением производства украинской компании "Укрспек".&nbsp; Данные ноутбуки использовались командирами подразделений вооруженных формирований Украины, которые управляли камерами ОБСЕ для корректировки артиллерийского и авиационного огня позиций народной милиции ДНР", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщала, что в республике возбудили уголовное дело по факту фиксации при помощи камер ОБСЕ мест дислокации войск ДНР для дальнейшей передачи информации.Никонорова ранее заявила в Telegram, что ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить деятельность на территории ДНР. По ее словам, деятельность миссии не должна продолжаться на территории республики, поскольку и политическая реальность изменилась – минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ.
https://ria.ru/20220418/boepripasy-1784182652.html
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в мире, украина, россия, обсе, вооруженные силы украины
23:11 18.04.2022
 
Силы ДНР нашли ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, применяемые ВСУ

Силы ДНР нашли ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, применяемые украинскими войсками

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий ВСУ
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики обнаружили технические средства и ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, которые использовались подразделениями украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Отмечается, что средства видеозаписи оборудования ОБСЕ применялись украинскими войсками для корректировки артиллерийского и авиационного огня по позициям народной милиции ДНР и для контроля за передвижением личного состава и военной техники вооруженных сил республики.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
Вчера, 19:35
NYT верифицировала применение кассетных боеприпасов войсками Украины
"В ходе освобождения территорий ДНР подразделениями народной милиции во взаимодействии с МГБ на позициях ВСУ на различных участках линии разграничения были обнаружены технические средства, составляющие комплекс управления видеокамерами, установленными ОБСЕ на линии боевого соприкосновения ВСУ и вооруженных сил ДНР. В частности, обнаружены ноутбуки с программным обеспечением производства украинской компании "Укрспек".  Данные ноутбуки использовались командирами подразделений вооруженных формирований Украины, которые управляли камерами ОБСЕ для корректировки артиллерийского и авиационного огня позиций народной милиции ДНР", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщала, что в республике возбудили уголовное дело по факту фиксации при помощи камер ОБСЕ мест дислокации войск ДНР для дальнейшей передачи информации.
Никонорова ранее заявила в Telegram, что ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить деятельность на территории ДНР. По ее словам, деятельность миссии не должна продолжаться на территории республики, поскольку и политическая реальность изменилась – минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ.
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