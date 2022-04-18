Силы ДНР нашли ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, применяемые ВСУ
Силы ДНР нашли ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, применяемые украинскими войсками
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий ВСУ
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики обнаружили технические средства и ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, которые использовались подразделениями украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В ходе освобождения территорий ДНР подразделениями народной милиции во взаимодействии с МГБ на позициях ВСУ на различных участках линии разграничения были обнаружены технические средства, составляющие комплекс управления видеокамерами, установленными ОБСЕ на линии боевого соприкосновения ВСУ и вооруженных сил ДНР. В частности, обнаружены ноутбуки с программным обеспечением производства украинской компании "Укрспек". Данные ноутбуки использовались командирами подразделений вооруженных формирований Украины, которые управляли камерами ОБСЕ для корректировки артиллерийского и авиационного огня позиций народной милиции ДНР", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщала, что в республике возбудили уголовное дело по факту фиксации при помощи камер ОБСЕ мест дислокации войск ДНР для дальнейшей передачи информации.
Никонорова ранее заявила в Telegram, что ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить деятельность на территории ДНР. По ее словам, деятельность миссии не должна продолжаться на территории республики, поскольку и политическая реальность изменилась – минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ.