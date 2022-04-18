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"Остановка сердца и не только". Врач рассказал, чем опасен детокс - РИА Новости, 18.04.2022
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"Остановка сердца и не только". Врач рассказал, чем опасен детокс
"Остановка сердца и не только". Врач рассказал, чем опасен детокс - РИА Новости, 18.04.2022
"Остановка сердца и не только". Врач рассказал, чем опасен детокс
Детокс-программы, направленные якобы на "очищение" организма, могут убить, предупредил доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков. В интервью... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T02:15
2022-04-18T02:15
общество
россия
алексей ковальков
здоровье
питание
диета
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Детокс-программы, направленные якобы на "очищение" организма, могут убить, предупредил доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему они опасны.С приближением теплых майских дней в интернете появляются разнообразные инструкции, как "очистить" организм от накопившихся в нем за зиму токсинов и "шлаков". Программы детоксикации, или детокса, которые описываются в этих публикациях, включают голодание и прием определенных пищевых добавок. Относиться к ним нужно очень осторожно, уверен Ковальков. Как правило, авторы предлагаемых в интернете методик не могут точно указать, от чего именно они собираются "чистить" организм, отметил он.По словам врача, детокс может привести к самым тяжелым последствиям для здоровья, вплоть до остановки сердца или нарушения функций печени."Вы не знаете, какие сложные заболевания есть в вашем организме и как они могут протекать. Детокс в такой ситуации может привести к остановке сердца, к нарушению функций печени, разбалансировке гормонального фона, ко всему, что угодно", — предупредил Ковальков.В случае, если у вас за зиму появились какие-то новые жалобы на здоровье, и вы подозреваете, что вашему организму нужна некая "чистка", лучше обратиться в медицинское учреждение и проконсультироваться с врачом, считает он.
https://ria.ru/20220310/bolezn-1777393966.html
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общество, россия, алексей ковальков, здоровье, питание, диета
02:15 18.04.2022
 
"Остановка сердца и не только". Врач рассказал, чем опасен детокс

Врач-диетолог Ковальков: детокс-программы могут привести к смерти

© Pixabay / robertcarlowСоки
Соки - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Pixabay / robertcarlow
Соки. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Детокс-программы, направленные якобы на "очищение" организма, могут убить, предупредил доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему они опасны.
С приближением теплых майских дней в интернете появляются разнообразные инструкции, как "очистить" организм от накопившихся в нем за зиму токсинов и "шлаков". Программы детоксикации, или детокса, которые описываются в этих публикациях, включают голодание и прием определенных пищевых добавок. Относиться к ним нужно очень осторожно, уверен Ковальков. Как правило, авторы предлагаемых в интернете методик не могут точно указать, от чего именно они собираются "чистить" организм, отметил он.
"Если мы говорим о детоксе, то за ним следует формулировка "чистка организма". Когда мне какие-то люди говорят о "чистке организма", то я им отвечаю, что согласен на это, только если мне скажут, от чего именно надо "чистить". То есть я прошу людей назвать не просто условные шлаки и токсины, а конкретную биохимическую формулу того, от чего мы "чистим" организм. Я не знаю такого вещества, с которым печень не может справиться сама", — сказал Ковальков.
По словам врача, детокс может привести к самым тяжелым последствиям для здоровья, вплоть до остановки сердца или нарушения функций печени.
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"Вы не знаете, какие сложные заболевания есть в вашем организме и как они могут протекать. Детокс в такой ситуации может привести к остановке сердца, к нарушению функций печени, разбалансировке гормонального фона, ко всему, что угодно", — предупредил Ковальков.
В случае, если у вас за зиму появились какие-то новые жалобы на здоровье, и вы подозреваете, что вашему организму нужна некая "чистка", лучше обратиться в медицинское учреждение и проконсультироваться с врачом, считает он.
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