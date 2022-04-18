https://ria.ru/20220418/detoks-1783928319.html

"Остановка сердца и не только". Врач рассказал, чем опасен детокс

"Остановка сердца и не только". Врач рассказал, чем опасен детокс - РИА Новости, 18.04.2022

"Остановка сердца и не только". Врач рассказал, чем опасен детокс

Детокс-программы, направленные якобы на "очищение" организма, могут убить, предупредил доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков. В интервью... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T02:15

2022-04-18T02:15

2022-04-18T02:15

общество

россия

алексей ковальков

здоровье

питание

диета

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Детокс-программы, направленные якобы на "очищение" организма, могут убить, предупредил доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему они опасны.С приближением теплых майских дней в интернете появляются разнообразные инструкции, как "очистить" организм от накопившихся в нем за зиму токсинов и "шлаков". Программы детоксикации, или детокса, которые описываются в этих публикациях, включают голодание и прием определенных пищевых добавок. Относиться к ним нужно очень осторожно, уверен Ковальков. Как правило, авторы предлагаемых в интернете методик не могут точно указать, от чего именно они собираются "чистить" организм, отметил он.По словам врача, детокс может привести к самым тяжелым последствиям для здоровья, вплоть до остановки сердца или нарушения функций печени."Вы не знаете, какие сложные заболевания есть в вашем организме и как они могут протекать. Детокс в такой ситуации может привести к остановке сердца, к нарушению функций печени, разбалансировке гормонального фона, ко всему, что угодно", — предупредил Ковальков.В случае, если у вас за зиму появились какие-то новые жалобы на здоровье, и вы подозреваете, что вашему организму нужна некая "чистка", лучше обратиться в медицинское учреждение и проконсультироваться с врачом, считает он.

https://ria.ru/20220310/bolezn-1777393966.html

https://rsport.ria.ru/20220310/sladkoe-1777351568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, алексей ковальков, здоровье, питание, диета