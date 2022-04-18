В Москве возбудили дело после инцидента с обрезанием младенца на дому
Столичные следователи возбудили дело после инцидента с обрезанием младенца на дому
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении в отношении 30-летнего мужчины, сделавшему младенцу операцию по обрезанию в домашних условиях, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что месячному мальчику сделали операцию по обрезанию в домашних условиях, после чего он попал в больницу из-за возникшей аллергической реакции на использованное лекарство. По её словам, ребёнок сейчас в больнице в тяжелом состоянии.
"По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, младенцу на севере Москвы возбуждено уголовное дело", - сказала она.
По данным следствия, 17 апреля мужчина, находясь в квартире в Тимирязевском районе Москвы, провел мальчику 2022 года рождения операцию, после чего у ребенка резко ухудшилось состояние здоровья из-за возникшей аллергии на лекарство. Сейчас ребенок находится в коме в одной из городских больниц.
Иванова добавила, что сейчас следователи допрашивают мужчину, проводившего операцию, и устанавливают, имел ли подозреваемый лицензию на осуществление медицинской деятельности
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"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - добавила Иванова.
Прокуратура Москвы также сообщила, что контролирует ход расследования дела.