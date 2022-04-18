https://ria.ru/20220418/delo-1784112036.html

В Москве возбудили дело после инцидента с обрезанием младенца на дому

В Москве возбудили дело после инцидента с обрезанием младенца на дому - РИА Новости, 18.04.2022

В Москве возбудили дело после инцидента с обрезанием младенца на дому

Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении в отношении 30-летнего мужчины, сделавшему младенцу операцию по обрезанию в домашних условиях,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:51

2022-04-18T14:51

2022-04-18T14:51

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ольга ярославская

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении в отношении 30-летнего мужчины, сделавшему младенцу операцию по обрезанию в домашних условиях, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что месячному мальчику сделали операцию по обрезанию в домашних условиях, после чего он попал в больницу из-за возникшей аллергической реакции на использованное лекарство. По её словам, ребёнок сейчас в больнице в тяжелом состоянии."По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, младенцу на севере Москвы возбуждено уголовное дело", - сказала она.По данным следствия, 17 апреля мужчина, находясь в квартире в Тимирязевском районе Москвы, провел мальчику 2022 года рождения операцию, после чего у ребенка резко ухудшилось состояние здоровья из-за возникшей аллергии на лекарство. Сейчас ребенок находится в коме в одной из городских больниц.Иванова добавила, что сейчас следователи допрашивают мужчину, проводившего операцию, и устанавливают, имел ли подозреваемый лицензию на осуществление медицинской деятельности"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - добавила Иванова.Прокуратура Москвы также сообщила, что контролирует ход расследования дела.

https://ria.ru/20220411/rebenok-1782919782.html

https://ria.ru/20201005/obrezanie-1578285221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), ольга ярославская