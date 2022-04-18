https://ria.ru/20220418/defolt-1783928968.html
Эксперт рассказал, что будет, если США добьются дефолта России
Эксперт рассказал, что будет, если США добьются дефолта России - РИА Новости, 18.04.2022
Эксперт рассказал, что будет, если США добьются дефолта России
Если западные страны объявят, что в России дефолт, это не будет соответствовать действительности, поскольку средства для обслуживания долга у России есть,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T02:15
2022-04-18T02:15
2022-04-18T09:56
экономика
россия
николай переславский
cms institute
экономический кризис
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Если западные страны объявят, что в России дефолт, это не будет соответствовать действительности, поскольку средства для обслуживания долга у России есть, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Однако со стороны Запада блокируются возможности для платежей, напомнил Переславский.Он добавил, что эта история — просто очередной способ давления на Россию, который не окажет абсолютно никакого влияния на жизнь рядовых граждан."Это событие не отразится даже на курсе рубля, поскольку он сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон — и граждан, и импортеров, и экспортеров", — отметил эксперт.
https://ria.ru/20220417/medvedev-1783988720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, николай переславский, cms institute, экономический кризис
02:15 18.04.2022 (обновлено: 09:56 18.04.2022)
Эксперт рассказал, что будет, если США добьются дефолта России
Финансист CMS Institute Переславский: объявление Западом дефолта в России будет ложным