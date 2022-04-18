https://ria.ru/20220418/chipsy-1784130880.html

Британцев предупредили о росте цен на чипсы из-за ситуации на Украине

Британцев предупредили о росте цен на чипсы из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 18.04.2022

Британцев предупредили о росте цен на чипсы из-за ситуации на Украине

Стоимость чипсов в Великобритании может вырасти в ближайшие полгода из-за дефицита подсолнечного масла, связанного с конфликтом на Украине, пишет газета Daily... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:50

2022-04-18T15:50

2022-04-18T15:50

экономика

владимир путин

россия

великобритания

украина

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ЛОНДОН, 18 апр - РИА Новости. Стоимость чипсов в Великобритании может вырасти в ближайшие полгода из-за дефицита подсолнечного масла, связанного с конфликтом на Украине, пишет газета Daily Mail со ссылкой на мнение экспертов."Стоимость соленых снэков уже выросла на 9,6% за последние 12 месяцев из-за резкого роста стоимости картофеля, увеличения затрат на энергию и проблем с поставками после COVID. Но теперь эксперты в сфере потребления предупреждают британцев, что в течение шести месяцев средняя стоимость чипсов может вырасти на 2,2%", - пишет газета.Согласно изданию, в повышении цен обвиняют рост стоимости растительного масла, ведь около 80% мировых поставок подсолнечного масла приходится на Украину и Россию. Газета отмечает, что производители картофеля также сталкиваются ростом затрат на удобрения и энергию.Крупнейший производитель растительного масла в Великобритании Edible Oils в начале апреля предупредил, что у Британии осталось запасов подсолнечного масла всего на несколько недель.Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта ускорилась до 7% с 6,2% месяцем ранее, тем самым обновив рекорд с 1992 года, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). При этом за март потребительские цены выросли на 1,1% после роста на 0,8% в феврале.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220416/tseny-1783844694.html

https://ria.ru/20220415/tseny-1783640912.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия, великобритания, украина