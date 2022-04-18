Британцев предупредили о росте цен на чипсы из-за ситуации на Украине
Daily Mail: британцев ждет рост цен на чипсы из-за ситуации на Украине
Чипсы. Архивное фото
ЛОНДОН, 18 апр - РИА Новости. Стоимость чипсов в Великобритании может вырасти в ближайшие полгода из-за дефицита подсолнечного масла, связанного с конфликтом на Украине, пишет газета Daily Mail со ссылкой на мнение экспертов.
"Стоимость соленых снэков уже выросла на 9,6% за последние 12 месяцев из-за резкого роста стоимости картофеля, увеличения затрат на энергию и проблем с поставками после COVID. Но теперь эксперты в сфере потребления предупреждают британцев, что в течение шести месяцев средняя стоимость чипсов может вырасти на 2,2%", - пишет газета.
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Крупнейший производитель растительного масла в Великобритании Edible Oils в начале апреля предупредил, что у Британии осталось запасов подсолнечного масла всего на несколько недель.
Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта ускорилась до 7% с 6,2% месяцем ранее, тем самым обновив рекорд с 1992 года, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). При этом за март потребительские цены выросли на 1,1% после роста на 0,8% в феврале.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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