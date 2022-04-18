https://ria.ru/20220418/bulavka-1784156710.html

В Подмосковье врачи достали булавку из пищевода подростка

В Подмосковье врачи достали булавку из пищевода подростка - РИА Новости, 18.04.2022

В Подмосковье врачи достали булавку из пищевода подростка

Подмосковные врачи достали из пищевода подростка, который не мог говорить, глотать и даже сглатывать, английскую булавку, сообщили в региональном Минздраве. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:21

2022-04-18T17:21

2022-04-18T17:21

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подмосковные врачи достали из пищевода подростка, который не мог говорить, глотать и даже сглатывать, английскую булавку, сообщили в региональном Минздраве."Пациента требовалось максимально обезболить, расслабить и обездвижить. Ему было больно говорить и глотать, и даже простое сглатывание могло вогнать иголку еще глубже. Легкая седация не подходила, мы использовали миорелаксанты внутривенно - они вводятся до подключения пациента к ИВЛ во время большой операции. У нас было крайне мало времени – пациент не дышит. При помощи ларингоскопа и длинных анестезиологических щипцов мы вытащили иголку", - приводят слова заведующего детским хирургическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н Алексея Громова в сообщении.Как отметили в пресс-службе, подросток проглотил иголку, так как постоянно держит во рту гвозди и другие мелкие предметы во время работы. При проведённых исследованиях стало ясно, что игла проткнула ткань на входе в пищевод."После проведенного вмешательства подросток провел еще несколько дней в стационаре для прохождения профилактической терапии. Это было необходимо, так как булавка, которую он проглотил, не была стерильной и могла вызвать воспаление стенки пищевода", - добавили в министерстве.На данный момент молодого человека уже выписали из больницы.

https://ria.ru/20220418/vrachi-1784058400.html

https://ria.ru/20220120/magnity-1768681651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, россия, московская область (подмосковье)