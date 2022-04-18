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В Германии призвали отказаться от поспешных выводов о провокации в Буче - РИА Новости, 18.04.2022
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В Германии призвали отказаться от поспешных выводов о провокации в Буче
В Германии призвали отказаться от поспешных выводов о провокации в Буче - РИА Новости, 18.04.2022
В Германии призвали отказаться от поспешных выводов о провокации в Буче
Необходимо отказаться от скоропалительных выводов относительно провокации в Буче, заявил депутат немецкого бундестага от фракции "Альтернатива для Германии"... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T21:21
2022-04-18T22:38
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Необходимо отказаться от скоропалительных выводов относительно провокации в Буче, заявил депутат немецкого бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок."Мы не должны терять понимание ситуации и делать преждевременные выводы. Выводы возможны лишь тогда, когда мы готовы услышать все стороны", — сказал он в обращении на Youtube-канале партийного отделения в Лейпциге.Депутат также высказался за создание международной независимой группы для проведения объективного расследования."Поэтому я призываю своих коллег до окончания официального расследования независимой группой следователей ни в коем случае не выносить предварительный приговор," — заключил Науйок.В Минобороны России ранее заявили, что все представленные украинскими властями фотографии и видео, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются "очередной провокацией". Там подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.При этом в министерстве отметили, что российские подразделения полностью вышли из города еще 30 марта, но южные окраины Бучи, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались ВСУ из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес Кремля, а прислушаться к аргументации. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.
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в мире, россия, украина, германия
21:21 18.04.2022 (обновлено: 22:38 18.04.2022)
 
В Германии призвали отказаться от поспешных выводов о провокации в Буче

Немецкий депутат Науйок призвал отказаться от поспешных выводов о провокации в Буче

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Необходимо отказаться от скоропалительных выводов относительно провокации в Буче, заявил депутат немецкого бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок.
"Мы не должны терять понимание ситуации и делать преждевременные выводы. Выводы возможны лишь тогда, когда мы готовы услышать все стороны", — сказал он в обращении на Youtube-канале партийного отделения в Лейпциге.
Депутат также высказался за создание международной независимой группы для проведения объективного расследования.
"Поэтому я призываю своих коллег до окончания официального расследования независимой группой следователей ни в коем случае не выносить предварительный приговор," — заключил Науйок.
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В Минобороны России ранее заявили, что все представленные украинскими властями фотографии и видео, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются "очередной провокацией". Там подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
При этом в министерстве отметили, что российские подразделения полностью вышли из города еще 30 марта, но южные окраины Бучи, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались ВСУ из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес Кремля, а прислушаться к аргументации. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.
 
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