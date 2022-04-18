19:35 18.04.2022 (обновлено: 21:04 18.04.2022)
NYT верифицировала применение кассетных боеприпасов войсками Украины
New York Times верифицировала применение кассетных боеприпасов войсками Украины
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Американская газета New York Times подтвердила применение украинскими силами кассетных боеприпасов.
Журналисты издания обнаружили фрагменты реактивного снаряда с подобным оснащением в селе Гусаровка Харьковской области, которое до конца марта контролировали российские силы.
"Обстрел фермы в Гусаровке стал, как представляется, первым верифицированным случаем применения кассетных боеприпасов украинскими войсками с тех пор, как 24 февраля началось российское вторжение", — говорится в публикации.
По данным американской газеты, огонь велся из РСЗО "Ураган". Инцидент произошел 6 или 7 марта.
"Никто не погиб в том ударе по Гусаровке, селению, окруженному полями пшеницы и газопроводами. Хотя по меньшей мере два человека были убиты, когда украинские войска обстреливали Гусаровку большую часть месяца, целясь в российские войска", — говорится в статье.
По данным New York Times, в селе, расположенном недалеко от города Изюма, остаются примерно 400 человек из более чем тысячи, которые жили там до начала боевых действий.
Газета также утверждает, что 8 апреля верифицировала применение с российской стороны реактивного снаряда с противотанковыми минами при обстреле украинского населенного пункта Безруки в окрестностях Харькова.
Власти ДНР ранее сообщили, что украинские войска 14 марта нанесли удар по Донецку ракетой "Точка-У" с кассетной головной частью, погибли более 20 человек. А 8 апреля Штаб территориальной обороны республики заявил, что украинские военные обстреляли такой же ракетой Краматорск, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Минобороны России сообщило тогда, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
Конвенцию по кассетным боеприпасам подписали более 100 стран, взяв на себя обязательства не применять, не разрабатывать и не производить их. США, Украина и Россия в конвенции не участвуют.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.