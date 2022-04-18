https://ria.ru/20220418/boepripasy-1784182652.html

NYT верифицировала применение кассетных боеприпасов войсками Украины

NYT верифицировала применение кассетных боеприпасов войсками Украины - РИА Новости, 18.04.2022

NYT верифицировала применение кассетных боеприпасов войсками Украины

Американская газета New York Times подтвердила применение украинскими силами кассетных боеприпасов. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T19:35

2022-04-18T19:35

2022-04-18T21:04

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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Американская газета New York Times подтвердила применение украинскими силами кассетных боеприпасов.Журналисты издания обнаружили фрагменты реактивного снаряда с подобным оснащением в селе Гусаровка Харьковской области, которое до конца марта контролировали российские силы."Обстрел фермы в Гусаровке стал, как представляется, первым верифицированным случаем применения кассетных боеприпасов украинскими войсками с тех пор, как 24 февраля началось российское вторжение", — говорится в публикации.По данным американской газеты, огонь велся из РСЗО "Ураган". Инцидент произошел 6 или 7 марта."Никто не погиб в том ударе по Гусаровке, селению, окруженному полями пшеницы и газопроводами. Хотя по меньшей мере два человека были убиты, когда украинские войска обстреливали Гусаровку большую часть месяца, целясь в российские войска", — говорится в статье.По данным New York Times, в селе, расположенном недалеко от города Изюма, остаются примерно 400 человек из более чем тысячи, которые жили там до начала боевых действий.Газета также утверждает, что 8 апреля верифицировала применение с российской стороны реактивного снаряда с противотанковыми минами при обстреле украинского населенного пункта Безруки в окрестностях Харькова.Власти ДНР ранее сообщили, что украинские войска 14 марта нанесли удар по Донецку ракетой "Точка-У" с кассетной головной частью, погибли более 20 человек. А 8 апреля Штаб территориальной обороны республики заявил, что украинские военные обстреляли такой же ракетой Краматорск, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Минобороны России сообщило тогда, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.Журналист Тони Капуоццо в эфире итальянского телевидения позже заявил, что серийный номер ракеты, выпущенной по Краматорску, указывает на ее принадлежность Украине. Он добавил, что НАТО точно знает, откуда был нанесен удар ракетой "Точка-У" по вокзалу Краматорска.Конвенцию по кассетным боеприпасам подписали более 100 стран, взяв на себя обязательства не применять, не разрабатывать и не производить их. США, Украина и Россия в конвенции не участвуют.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784134357.html

https://ria.ru/20220412/vsu-1783055203.html

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784062122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия