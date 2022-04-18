https://ria.ru/20220418/biznes-1784056516.html

Любой мой бизнес прогорает. В чем проблема? Подкаст "Страхи"

Любой мой бизнес прогорает. В чем проблема? Подкаст "Страхи" - РИА Новости, 18.04.2022

Любой мой бизнес прогорает. В чем проблема? Подкаст "Страхи"

Елена – неутомимый предприниматель. У нее сотни идей, она реализовывает их и открывает один бизнес за другим, но… каждые четыре года по тем или иным причинам проекты приходится сворачивать. Почему так происходит? Проблема Елены – это простая финансовая грамотность или уже область психологии?

2022-04-18T12:00

2022-04-18T12:00

2022-04-18T11:45

страхи

общество

наталья лосева

психология

бизнес

психология богатства

финансы

деньги

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Любой мой бизнес прогорает. В чем проблема? Подкаст "Страхи" Елена – неутомимый предприниматель. У нее сотни идей, она реализовывает их и открывает один бизнес за другим, но… каждые четыре года по тем или иным причинам проекты приходится сворачивать. Почему так происходит? Проблема Елены – это простая финансовая грамотность или уже область психологии? audio/mpeg

Любой мой бизнес прогорает. В чем проблема? Подкаст "Страхи" Елена – неутомимый предприниматель. У нее сотни идей, она реализовывает их и открывает один бизнес за другим, но… каждые четыре года по тем или иным причинам проекты приходится сворачивать. Почему так происходит? Проблема Елены – это простая финансовая грамотность или уже область психологии? audio/mpeg

Ответить на вопросы героини эпизода Елены помогают финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, наталья лосева, психология, бизнес, психология богатства, финансы, деньги, подкаст, аудио