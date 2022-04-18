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Любой мой бизнес прогорает. В чем проблема? Подкаст "Страхи"
Любой мой бизнес прогорает. В чем проблема? Подкаст "Страхи" - РИА Новости, 18.04.2022
Любой мой бизнес прогорает. В чем проблема? Подкаст "Страхи"
Елена – неутомимый предприниматель. У нее сотни идей, она реализовывает их и открывает один бизнес за другим, но… каждые четыре года по тем или иным причинам проекты приходится сворачивать. Почему так происходит? Проблема Елены – это простая финансовая грамотность или уже область психологии?
2022-04-18T12:00
2022-04-18T12:00
2022-04-18T11:45
страхи
общество
наталья лосева
психология
бизнес
психология богатства
финансы
деньги
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Любой мой бизнес прогорает. В чем проблема? Подкаст "Страхи"
Елена – неутомимый предприниматель. У нее сотни идей, она реализовывает их и открывает один бизнес за другим, но… каждые четыре года по тем или иным причинам проекты приходится сворачивать. Почему так происходит? Проблема Елены – это простая финансовая грамотность или уже область психологии?
audio/mpeg
Любой мой бизнес прогорает. В чем проблема? Подкаст "Страхи"
Елена – неутомимый предприниматель. У нее сотни идей, она реализовывает их и открывает один бизнес за другим, но… каждые четыре года по тем или иным причинам проекты приходится сворачивать. Почему так происходит? Проблема Елены – это простая финансовая грамотность или уже область психологии?
audio/mpeg
Ответить на вопросы героини эпизода Елены помогают финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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общество, наталья лосева, психология, бизнес, психология богатства, финансы, деньги, подкаст, аудио
Любой мой бизнес прогорает. В чем проблема? Подкаст "Страхи"
Елена – неутомимый предприниматель. У нее сотни идей, она реализовывает их и открывает один бизнес за другим, но… каждые четыре года по тем или иным причинам проекты приходится сворачивать. Почему так происходит? Проблема Елены – это простая финансовая грамотность или уже область психологии?