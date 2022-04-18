https://ria.ru/20220418/bezrabotitsa-1784129832.html
Ракова оценила уровень безработицы в Москве в менее чем 0,5 процента
Ракова оценила уровень безработицы в Москве в менее чем 0,5 процента - РИА Новости, 18.04.2022
Ракова оценила уровень безработицы в Москве в менее чем 0,5 процента
Уровень безработицы в Москве составил менее половины процента, число обращений в службу занятости не меняется, сообщила журналистам в понедельник заместитель... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:45
2022-04-18T15:45
2022-04-18T16:13
москва
экономика
анастасия ракова
безработица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599981503_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_280d704fc7dd6fc3aaab1a1793f0bd9e.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Уровень безработицы в Москве составил менее половины процента, число обращений в службу занятости не меняется, сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."К 18 апреля уровень безработицы в столице снизился относительно значения в начале этого года и составил менее половины процента. Несмотря на санкции и приостановку деятельности некоторых компаний, этот показатель удается держать в умеренных пределах", - сказала Ракова. По ее словам, число обращений в службу занятости не меняется: в среднем это не более тысячи человек в день. В банке центра занятости зарегистрировано около 325 тысяч вакансий. На одного безработного приходится более девяти предложений о трудоустройстве."Сейчас, когда компании заявляют о приостановке своей деятельности, наша основная задача – проактивное предложение возможностей трансфера сотрудникам таких организаций в компании с массово открытыми вакансиями. Более 400 иностранных компаний публично заявили в СМИ о приостановке деятельности, при этом ни одна компания не объявила об увольнении. В них работает порядка 200 тысяч человек в девяти профессиональных сферах. Многих из сотрудников уже готовы взять к себе крупные компании. На базе нашего нового кадрового хаба мы ведем переговоры с несколькими десятками крупнейших работодателей, представляющих ключевые отрасли экономики города и страны – это "Ростех", "Роскосмос", крупнейшие компании строительного сектора, мощнейшая структура ЖКХ города, "РЖД", X5 Retail Group, HOFF, METRO Cash&Carry, Ralf Ringer, Rendez-Vouz, "КуллКлевер". И создали шесть рекрутинговых центров – "Московского метрополитена", "Почты России", ПАО "МОЭК", "Магнита", "Дикси" и Стройкомплекса города Москвы. В этих компаниях ищут почти 14,5 тысяч различных специалистов", – сообщила Ракова.Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, уровень зарегистрированной безработицы в Москве на 18 апреля составил 0,48 процента, или 35 тысяч человек, при этом в некоторых сферах наблюдался приток новых кадров. Так, число сотрудников розничной торговли увеличилось на 19,6 тысячи человек, разработчиков ПО стало больше на 3,8 тысячи, а в финансовых услугах, кроме страхования, прибавилось 4,1 тысячи сотрудников.
https://ria.ru/20220404/trud-1781706320.html
https://ria.ru/20220417/posobie-1783927798.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599981503_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c123f630d61567ab015c6b1d4892ed4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, экономика, анастасия ракова , безработица
15:45 18.04.2022 (обновлено: 16:13 18.04.2022)
Ракова оценила уровень безработицы в Москве в менее чем 0,5 процента
Заммэра Москвы Ракова: число обращений безработных в службу занятости не меняется
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Уровень безработицы в Москве составил менее половины процента, число обращений в службу занятости не меняется, сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"К 18 апреля уровень безработицы в столице снизился относительно значения в начале этого года и составил менее половины процента. Несмотря на санкции и приостановку деятельности некоторых компаний, этот показатель удается держать в умеренных пределах", - сказала Ракова. По ее словам, число обращений в службу занятости не меняется: в среднем это не более тысячи человек в день. В банке центра занятости зарегистрировано около 325 тысяч вакансий. На одного безработного приходится более девяти предложений о трудоустройстве.
"Сейчас, когда компании заявляют о приостановке своей деятельности, наша основная задача – проактивное предложение возможностей трансфера сотрудникам таких организаций в компании с массово открытыми вакансиями. Более 400 иностранных компаний публично заявили в СМИ о приостановке деятельности, при этом ни одна компания не объявила об увольнении. В них работает порядка 200 тысяч человек в девяти профессиональных сферах. Многих из сотрудников уже готовы взять к себе крупные компании. На базе нашего нового кадрового хаба мы ведем переговоры с несколькими десятками крупнейших работодателей, представляющих ключевые отрасли экономики города и страны – это "Ростех
", "Роскосмос
", крупнейшие компании строительного сектора, мощнейшая структура ЖКХ города, "РЖД
", X5 Retail Group
, HOFF, METRO Cash&Carry
, Ralf Ringer, Rendez-Vouz, "КуллКлевер". И создали шесть рекрутинговых центров – "Московского метрополитена
", "Почты России
", ПАО "МОЭК
", "Магнита", "Дикси
" и Стройкомплекса города Москвы
. В этих компаниях ищут почти 14,5 тысяч различных специалистов", – сообщила Ракова.
Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, уровень зарегистрированной безработицы в Москве на 18 апреля составил 0,48 процента, или 35 тысяч человек, при этом в некоторых сферах наблюдался приток новых кадров. Так, число сотрудников розничной торговли увеличилось на 19,6 тысячи человек, разработчиков ПО стало больше на 3,8 тысячи, а в финансовых услугах, кроме страхования, прибавилось 4,1 тысячи сотрудников.