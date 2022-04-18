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Байден не намерен отправлять войска на Украину, заявила Псаки - РИА Новости, 18.04.2022
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Байден не намерен отправлять войска на Украину, заявила Псаки
Байден не намерен отправлять войска на Украину, заявила Псаки - РИА Новости, 18.04.2022
Байден не намерен отправлять войска на Украину, заявила Псаки
Президент США Джо Байден по-прежнему не намерен отправлять войска США на Украину, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T23:58
2022-04-18T23:58
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден по-прежнему не намерен отправлять войска США на Украину, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Джен Псаки."У президента и его администрации по-прежнему нет планов оправки военных для ведения войны с Россией, он не считает, что это отвечало бы интересам международной безопасности или американцев",- сказала Псаки.Ее попросили прокомментировать слова сенатора-демократа Криса Кунса о том, что Вашингтону следует рассмотреть вопрос отправки военных на Украину. По словам Псаки, Байден поддерживает дружеские отношения с сенатором, но не разделяет его мнение по этому вопросу."Наше внимание сконцентрировано на том, чтобы оказывать исторический объем оборонной помощи", - сказала пресс-секретарь Белого дома.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, сша
23:58 18.04.2022
 
Байден не намерен отправлять войска на Украину, заявила Псаки

Псаки: президент США Байден не намерен отправлять войска на Украину

© AP Photo / Carolyn KasterАмериканский президент Джо Байден
Американский президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Американский президент Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден по-прежнему не намерен отправлять войска США на Украину, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"У президента и его администрации по-прежнему нет планов оправки военных для ведения войны с Россией, он не считает, что это отвечало бы интересам международной безопасности или американцев",- сказала Псаки.
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
Вчера, 04:43
В Китае рассказали, на что на самом деле США надеются в ситуации на Украине
Ее попросили прокомментировать слова сенатора-демократа Криса Кунса о том, что Вашингтону следует рассмотреть вопрос отправки военных на Украину. По словам Псаки, Байден поддерживает дружеские отношения с сенатором, но не разделяет его мнение по этому вопросу.
"Наше внимание сконцентрировано на том, чтобы оказывать исторический объем оборонной помощи", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
Вчера, 19:35
NYT верифицировала применение кассетных боеприпасов войсками Украины
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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