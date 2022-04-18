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Указания для Байдена случайно попали в прямой эфир
Указания для Байдена случайно попали в прямой эфир - РИА Новости, 19.04.2022
Указания для Байдена случайно попали в прямой эфир
Жена президента Соединенных Штатов Джо Байдена Джилл подсказала растерявшемуся лидеру, что нужно помахать публике рукой во время праздничной пасхальной... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-18T23:01
2022-04-18T23:01
2022-04-19T09:26
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Жена президента Соединенных Штатов Джо Байдена Джилл подсказала растерявшемуся лидеру, что нужно помахать публике рукой во время праздничной пасхальной церемонии.Байден забыл помахать собравшимся слушателям в конце выступления, посвященного празднованию католической Пасхи. Первая леди США напомнила американскому президенту, что нужно делать, однако не учла включенный рядом микрофон. Ее слова "Маши, маши" попали в прямой эфир.В 2022 году католическая Пасха выпала на 17 апреля.Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
23:01 18.04.2022 (обновлено: 09:26 19.04.2022)
Указания для Байдена случайно попали в прямой эфир
Жена Байдена Джилл напомнила президенту США помахать рукой зрителям