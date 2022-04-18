https://ria.ru/20220418/bayden-1784201624.html

Указания для Байдена случайно попали в прямой эфир

Указания для Байдена случайно попали в прямой эфир - РИА Новости, 19.04.2022

Указания для Байдена случайно попали в прямой эфир

Жена президента Соединенных Штатов Джо Байдена Джилл подсказала растерявшемуся лидеру, что нужно помахать публике рукой во время праздничной пасхальной... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-18T23:01

2022-04-18T23:01

2022-04-19T09:26

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Жена президента Соединенных Штатов Джо Байдена Джилл подсказала растерявшемуся лидеру, что нужно помахать публике рукой во время праздничной пасхальной церемонии.Байден забыл помахать собравшимся слушателям в конце выступления, посвященного празднованию католической Пасхи. Первая леди США напомнила американскому президенту, что нужно делать, однако не учла включенный рядом микрофон. Ее слова "Маши, маши" попали в прямой эфир.В 2022 году католическая Пасха выпала на 17 апреля.Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, джо байден