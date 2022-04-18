Рейтинг@Mail.ru
Байден лишился поддержки поколения Z - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/bayden-1784045709.html
Поколение Z больше не хочет поддерживать Байдена
Байден лишился поддержки поколения Z - РИА Новости, 18.04.2022
Поколение Z больше не хочет поддерживать Байдена
Президент США Джо Байден лишился поддержки со стороны молодежи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование Института Гэллапа. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:57
2022-04-18T11:35
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783650189_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_a6610bff93eefa4ffa62499ed72ea7dd.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден лишился поддержки со стороны молодежи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование Института Гэллапа.Похожую тенденцию можно наблюдать и среди представителей поколения Y (1981-1996) — у них рейтинг главы Белого дома рухнул с 60 до 41 процента.При этом уровень поддержки президента со стороны "бумеров" (1946-1964) упал только на семь процентов, а среди "традиционалистов" (1928-1945) — не изменился.По мнению специалистов, в 2020 году молодые американцы относились к тогда еще будущему президенту лучше, чем взрослые, и питали надежды на скорое окончание пандемии. Ситуация изменилась летом 2021-го, когда в США начался рост заболеваемости.Во время президентских выборов молодые люди обеспечили Байдену 60 процентов голосов, поэтому нынешняя ситуация представляет большую проблему для демократов.В конце марта телеканал NBC News опубликовал результаты опроса, согласно которому 53 процента американцев считают, что в стране начнется долгосрочный спад, который приведет к потере американского лидерства в мире. При ответе на вопрос о способности Байдена верно отреагировать на ситуацию вокруг Украины только 12 процентов респондентов выразили полную уверенность в действиях главы администрации.
https://ria.ru/20220415/bayden-1783691500.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220415/ssha-1783764929.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783650189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bfbf72ba4952e330bcd7e4fd1c9f82e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
10:57 18.04.2022 (обновлено: 11:35 18.04.2022)
 
Байден лишился поддержки поколения Z

Институт Гэллапа: уровень поддержки президента США Байдена среди молодежи упал до 39%

© AP Photo / Carolyn KasterАмериканский президент Джо Байден
Американский президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Американский президент Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден лишился поддержки со стороны молодежи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование Института Гэллапа.

"В первые полгода после прихода к власти Байдена поддерживали шесть из десяти представителей поколения Z (1997-2004). К марту 2022 года этот показатель упал до 39 процентов", — следует из результатов анализа.

Похожую тенденцию можно наблюдать и среди представителей поколения Y (1981-1996) — у них рейтинг главы Белого дома рухнул с 60 до 41 процента.
При этом уровень поддержки президента со стороны "бумеров" (1946-1964) упал только на семь процентов, а среди "традиционалистов" (1928-1945) — не изменился.
Американский президент Джо Байден во время выступления в штате Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
15 апреля, 12:31
"Это уже слишком": в США ужаснулись поведению Байдена
По мнению специалистов, в 2020 году молодые американцы относились к тогда еще будущему президенту лучше, чем взрослые, и питали надежды на скорое окончание пандемии. Ситуация изменилась летом 2021-го, когда в США начался рост заболеваемости.
Во время президентских выборов молодые люди обеспечили Байдену 60 процентов голосов, поэтому нынешняя ситуация представляет большую проблему для демократов.
В конце марта телеканал NBC News опубликовал результаты опроса, согласно которому 53 процента американцев считают, что в стране начнется долгосрочный спад, который приведет к потере американского лидерства в мире. При ответе на вопрос о способности Байдена верно отреагировать на ситуацию вокруг Украины только 12 процентов респондентов выразили полную уверенность в действиях главы администрации.
Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
15 апреля, 16:54В мире
В конгрессе США назвали поведение Байдена позором и призвали к импичменту
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала