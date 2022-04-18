https://ria.ru/20220418/bayden-1784045709.html

Поколение Z больше не хочет поддерживать Байдена

Байден лишился поддержки поколения Z - РИА Новости, 18.04.2022

Поколение Z больше не хочет поддерживать Байдена

Президент США Джо Байден лишился поддержки со стороны молодежи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование Института Гэллапа. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:57

2022-04-18T10:57

2022-04-18T11:35

в мире

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783650189_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_a6610bff93eefa4ffa62499ed72ea7dd.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден лишился поддержки со стороны молодежи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование Института Гэллапа.Похожую тенденцию можно наблюдать и среди представителей поколения Y (1981-1996) — у них рейтинг главы Белого дома рухнул с 60 до 41 процента.При этом уровень поддержки президента со стороны "бумеров" (1946-1964) упал только на семь процентов, а среди "традиционалистов" (1928-1945) — не изменился.По мнению специалистов, в 2020 году молодые американцы относились к тогда еще будущему президенту лучше, чем взрослые, и питали надежды на скорое окончание пандемии. Ситуация изменилась летом 2021-го, когда в США начался рост заболеваемости.Во время президентских выборов молодые люди обеспечили Байдену 60 процентов голосов, поэтому нынешняя ситуация представляет большую проблему для демократов.В конце марта телеканал NBC News опубликовал результаты опроса, согласно которому 53 процента американцев считают, что в стране начнется долгосрочный спад, который приведет к потере американского лидерства в мире. При ответе на вопрос о способности Байдена верно отреагировать на ситуацию вокруг Украины только 12 процентов респондентов выразили полную уверенность в действиях главы администрации.

https://ria.ru/20220415/bayden-1783691500.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220415/ssha-1783764929.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, джо байден