Поколение Z больше не хочет поддерживать Байдена

10:57 18.04.2022 (обновлено: 11:35 18.04.2022)
Байден лишился поддержки поколения Z
Институт Гэллапа: уровень поддержки президента США Байдена среди молодежи упал до 39%
© AP Photo / Carolyn KasterАмериканский президент Джо Байден
© AP Photo / Carolyn Kaster
Американский президент Джо Байден
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден лишился поддержки со стороны молодежи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование Института Гэллапа.
"В первые полгода после прихода к власти Байдена поддерживали шесть из десяти представителей поколения Z (1997-2004). К марту 2022 года этот показатель упал до 39 процентов", — следует из результатов анализа.
Похожую тенденцию можно наблюдать и среди представителей поколения Y (1981-1996) — у них рейтинг главы Белого дома рухнул с 60 до 41 процента.
При этом уровень поддержки президента со стороны "бумеров" (1946-1964) упал только на семь процентов, а среди "традиционалистов" (1928-1945) — не изменился.
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По мнению специалистов, в 2020 году молодые американцы относились к тогда еще будущему президенту лучше, чем взрослые, и питали надежды на скорое окончание пандемии. Ситуация изменилась летом 2021-го, когда в США начался рост заболеваемости.
Во время президентских выборов молодые люди обеспечили Байдену 60 процентов голосов, поэтому нынешняя ситуация представляет большую проблему для демократов.
В конце марта телеканал NBC News опубликовал результаты опроса, согласно которому 53 процента американцев считают, что в стране начнется долгосрочный спад, который приведет к потере американского лидерства в мире. При ответе на вопрос о способности Байдена верно отреагировать на ситуацию вокруг Украины только 12 процентов респондентов выразили полную уверенность в действиях главы администрации.