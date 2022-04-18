https://ria.ru/20220418/banki-1784144274.html
Сбербанк повысил ставку по накопительным счетам
Сбербанк повысил ставку по накопительным счетам - РИА Новости, 18.04.2022
Сбербанк повысил ставку по накопительным счетам
Сбербанк повысил ставку по накопительным счетам впервые с осени 2020 года — до 10% с традиционных 3% годовых. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:36
2022-04-18T16:36
2022-04-18T18:02
экономика
сбербанк россии
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сбербанк повысил ставку по накопительным счетам впервые с осени 2020 года — до 10% с традиционных 3% годовых.Банк запустил такой продукт в октябре 2020 года.Эта услуга — более "гибкая" альтернатива вкладам: деньги на них можно класть и снимать, но обычно требуется поддерживать какой-то фиксированный остаток для получения максимальных процентов. Так, в Сбербанке на накопительном счёте нужно хранить не менее 3000 рублей, иначе ставка будет составлять 0,01%. При этом проценты по счету начисляются на минимальный остаток, хранящийся на счете в течение месяца, не превышающий одного миллиона рублей. Если накопления превысят этот порог, то на сумму сверх него ставка также составит 0,01%.При этом ставка по счетам открытым до 17 апреля включительно с минимальным остатком 3000 рублей и выше останется на прежнем уровне в 3%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сбербанк россии
16:36 18.04.2022 (обновлено: 18:02 18.04.2022)
Сбербанк повысил ставку по накопительным счетам
Сбербанк впервые за 1,5 года повысил ставку по накопительным счетам
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сбербанк повысил ставку по накопительным счетам впервые с осени 2020 года — до 10% с традиционных 3% годовых.
"Сбер установил ставку 10% годовых по "Накопительным счетам", которые открываются с 18 апреля", — говорится в сообщении. Банк запустил такой продукт в октябре 2020 года и с тех пор держал ставку неизменной на уровне 3%.
Банк запустил такой продукт в октябре 2020 года.
Эта услуга — более "гибкая" альтернатива вкладам: деньги на них можно класть и снимать, но обычно требуется поддерживать какой-то фиксированный остаток для получения максимальных процентов.
Так, в Сбербанке
на накопительном счёте нужно хранить не менее 3000 рублей, иначе ставка будет составлять 0,01%. При этом проценты по счету начисляются на минимальный остаток, хранящийся на счете в течение месяца, не превышающий одного миллиона рублей. Если накопления превысят этот порог, то на сумму сверх него ставка также составит 0,01%.
При этом ставка по счетам открытым до 17 апреля включительно с минимальным остатком 3000 рублей и выше останется на прежнем уровне в 3%.