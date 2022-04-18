https://ria.ru/20220418/banki-1784144274.html

Сбербанк повысил ставку по накопительным счетам

Сбербанк повысил ставку по накопительным счетам - РИА Новости, 18.04.2022

Сбербанк повысил ставку по накопительным счетам

Сбербанк повысил ставку по накопительным счетам впервые с осени 2020 года — до 10% с традиционных 3% годовых. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:36

2022-04-18T16:36

2022-04-18T18:02

экономика

сбербанк россии

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сбербанк повысил ставку по накопительным счетам впервые с осени 2020 года — до 10% с традиционных 3% годовых.Банк запустил такой продукт в октябре 2020 года.Эта услуга — более "гибкая" альтернатива вкладам: деньги на них можно класть и снимать, но обычно требуется поддерживать какой-то фиксированный остаток для получения максимальных процентов. Так, в Сбербанке на накопительном счёте нужно хранить не менее 3000 рублей, иначе ставка будет составлять 0,01%. При этом проценты по счету начисляются на минимальный остаток, хранящийся на счете в течение месяца, не превышающий одного миллиона рублей. Если накопления превысят этот порог, то на сумму сверх него ставка также составит 0,01%.При этом ставка по счетам открытым до 17 апреля включительно с минимальным остатком 3000 рублей и выше останется на прежнем уровне в 3%.

https://ria.ru/20220418/moshenniki-1784040036.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, сбербанк россии