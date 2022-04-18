https://ria.ru/20220418/banki-1784061006.html

В ЦБ назвали запас прочности российских банков по капиталу очень высоким

В ЦБ назвали запас прочности российских банков по капиталу очень высоким - РИА Новости, 18.04.2022

В ЦБ назвали запас прочности российских банков по капиталу очень высоким

Резервы банковского сектора РФ к началу этого года составили около 7 триллионов рублей – это очень высокий запас прочности, но он неровно распределен по... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:02

2022-04-18T12:02

2022-04-18T12:02

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Резервы банковского сектора РФ к началу этого года составили около 7 триллионов рублей – это очень высокий запас прочности, но он неровно распределен по банковской системе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Банки в прошлом году заработали существенную прибыль - 2,4 триллиона чистой прибыли, которая в большей части была потрачена не на дивиденды, а пошла на увеличение капитала. А капитал - он также поддерживает кредитование. В итоге к началу 2022 года запас капитала с учетом разных буферов, макронадбавок составил около 7 триллионов рублей. Это даже больше половины от общего объема капитала", - сказала глава регулятора."Это достаточно для того, чтобы покрыть до 10% потерь по кредитам. А 10% потерь по кредитам - это где-то в два-три раза превышает уровень годовых потерь в прошлые кризисы. То есть запас прочности очень высокий, но он крайне неравно распределен по банковской системе. Нам надо будет это учитывать при выработке определенных мер поддержки", - добавила она.

https://ria.ru/20220416/kiberataki-1783857919.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина