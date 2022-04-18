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В ЦБ назвали запас прочности российских банков по капиталу очень высоким - РИА Новости, 18.04.2022
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В ЦБ назвали запас прочности российских банков по капиталу очень высоким
В ЦБ назвали запас прочности российских банков по капиталу очень высоким - РИА Новости, 18.04.2022
В ЦБ назвали запас прочности российских банков по капиталу очень высоким
Резервы банковского сектора РФ к началу этого года составили около 7 триллионов рублей – это очень высокий запас прочности, но он неровно распределен по... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:02
2022-04-18T12:02
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Резервы банковского сектора РФ к началу этого года составили около 7 триллионов рублей – это очень высокий запас прочности, но он неровно распределен по банковской системе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Банки в прошлом году заработали существенную прибыль - 2,4 триллиона чистой прибыли, которая в большей части была потрачена не на дивиденды, а пошла на увеличение капитала. А капитал - он также поддерживает кредитование. В итоге к началу 2022 года запас капитала с учетом разных буферов, макронадбавок составил около 7 триллионов рублей. Это даже больше половины от общего объема капитала", - сказала глава регулятора."Это достаточно для того, чтобы покрыть до 10% потерь по кредитам. А 10% потерь по кредитам - это где-то в два-три раза превышает уровень годовых потерь в прошлые кризисы. То есть запас прочности очень высокий, но он крайне неравно распределен по банковской системе. Нам надо будет это учитывать при выработке определенных мер поддержки", - добавила она.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
12:02 18.04.2022
 
В ЦБ назвали запас прочности российских банков по капиталу очень высоким

Глава ЦБ Набиуллина назвала запас прочности российских банков по капиталу очень высоким

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Резервы банковского сектора РФ к началу этого года составили около 7 триллионов рублей – это очень высокий запас прочности, но он неровно распределен по банковской системе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Банки в прошлом году заработали существенную прибыль - 2,4 триллиона чистой прибыли, которая в большей части была потрачена не на дивиденды, а пошла на увеличение капитала. А капитал - он также поддерживает кредитование. В итоге к началу 2022 года запас капитала с учетом разных буферов, макронадбавок составил около 7 триллионов рублей. Это даже больше половины от общего объема капитала", - сказала глава регулятора.
"Это достаточно для того, чтобы покрыть до 10% потерь по кредитам. А 10% потерь по кредитам - это где-то в два-три раза превышает уровень годовых потерь в прошлые кризисы. То есть запас прочности очень высокий, но он крайне неравно распределен по банковской системе. Нам надо будет это учитывать при выработке определенных мер поддержки", - добавила она.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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