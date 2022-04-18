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Депутат: сотрудники западных спецслужб могут быть среди бойцов "Азова" - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/azov-1784203995.html
Депутат: сотрудники западных спецслужб могут быть среди бойцов "Азова"
Депутат: сотрудники западных спецслужб могут быть среди бойцов "Азова" - РИА Новости, 18.04.2022
Депутат: сотрудники западных спецслужб могут быть среди бойцов "Азова"
Обеспокоенность Владимира Зеленского судьбой членов батальона "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) вызвана тем, что среди них могут... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T23:28
2022-04-18T23:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
россия
украина
вооруженные силы украины
батальон "азов"
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Обеспокоенность Владимира Зеленского судьбой членов батальона "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) вызвана тем, что среди них могут находиться представители западных спецслужб, которые участвовали в подготовке нападения на Донбасс, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее командир подразделения ДНР с позывным "Хохол" заявил РИА Новости, что высокие чины наемников из стран НАТО могут находиться на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, это может служить причиной активного сопротивления украинских боевиков. Зеленский ранее заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе, которым Минобороны России неоднократно предлагало сдаться.По словам депутата, в этой подготовке принимали участие "спецслужбы Британии и США". В связи с этим на Зеленского сейчас оказывается большое давление, добавил политик."Настойчивость, даже уже и с использованием имени Медведчука связано именно с этим, поэтому на Зеленского сейчас оказывается большое давление со стороны британцев и американцев", - резюмировал он.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html
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в мире, мариуполь, россия, украина, вооруженные силы украины, батальон "азов", владимир зеленский, нато, донецкая народная республика, сша, великобритания
23:28 18.04.2022 (обновлено: 23:29 18.04.2022)
 
Депутат: сотрудники западных спецслужб могут быть среди бойцов "Азова"

Депутат Шхагошев: сотрудники западных спецслужб могут быть среди бойцов "Азова"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Обеспокоенность Владимира Зеленского судьбой членов батальона "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) вызвана тем, что среди них могут находиться представители западных спецслужб, которые участвовали в подготовке нападения на Донбасс, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее командир подразделения ДНР с позывным "Хохол" заявил РИА Новости, что высокие чины наемников из стран НАТО могут находиться на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, это может служить причиной активного сопротивления украинских боевиков. Зеленский ранее заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе, которым Минобороны России неоднократно предлагало сдаться.
"Серьезная обеспокоенность у Зеленского "азовцами" в Мариуполе вызвана тем, что там находятся люди, которые принимали участие в непосредственной подготовке нападения на ДНР и ЛНР в марте", - сказал Шхагошев.
По словам депутата, в этой подготовке принимали участие "спецслужбы Британии и США". В связи с этим на Зеленского сейчас оказывается большое давление, добавил политик.
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"Настойчивость, даже уже и с использованием имени Медведчука связано именно с этим, поэтому на Зеленского сейчас оказывается большое давление со стороны британцев и американцев", - резюмировал он.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 08:00
Запад готов поверить в невероятно хитрый план Москвы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБатальон "Азов"Владимир ЗеленскийНАТОДонецкая Народная РеспубликаСШАВеликобритания
 
 
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