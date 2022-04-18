https://ria.ru/20220418/arktika-1784085252.html

Правительство расширит программу поддержки частных инвестиций в Арктике

Правительство расширит программу поддержки частных инвестиций в Арктике - РИА Новости, 18.04.2022

Правительство расширит программу поддержки частных инвестиций в Арктике

Правительство расширит программу поддержки частных инвестиций в Арктическом регионе, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:22

2022-04-18T13:22

2022-04-18T13:29

политика

правительство рф

михаил мишустин

арктика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Правительство расширит программу поддержки частных инвестиций в Арктическом регионе, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос распространения льгот, которыми пользуются резиденты арктической зоны в РФ, на проекты уже действующих там компаний, чтобы они могли наращивать свои мощности."Правительство приняло решение расширить программу поддержки частных инвестиций в этих регионах. Теперь можно будет оформить льготный кредит для проекта, который обеспечит не менее 250 рабочих мест с обязательным условием завершить его в запланированные сроки", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.При этом государство в текущем году компенсирует более половины ключевой ставки, добавил глава правительства."На такие цели направим около 30 миллиардов рублей. Рассчитываем, что новая мера поможет компаниям не останавливать планы по инвестициям на этих территориях, и созданные предприятия смогут обеспечить более 30 тысяч новых рабочих мест", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20220119/arktika-1768484558.html

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Ольга Маркова

политика, правительство рф, михаил мишустин, арктика, владимир путин, россия