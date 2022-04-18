https://ria.ru/20220418/arktika-1784085252.html
Правительство расширит программу поддержки частных инвестиций в Арктике
Правительство расширит программу поддержки частных инвестиций в Арктике - РИА Новости, 18.04.2022
Правительство расширит программу поддержки частных инвестиций в Арктике
Правительство расширит программу поддержки частных инвестиций в Арктическом регионе, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:22
2022-04-18T13:22
2022-04-18T13:29
политика
правительство рф
михаил мишустин
арктика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775879174_0:282:2965:1950_1920x0_80_0_0_960e8d320e31dd5f46977d38adbd920c.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Правительство расширит программу поддержки частных инвестиций в Арктическом регионе, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос распространения льгот, которыми пользуются резиденты арктической зоны в РФ, на проекты уже действующих там компаний, чтобы они могли наращивать свои мощности."Правительство приняло решение расширить программу поддержки частных инвестиций в этих регионах. Теперь можно будет оформить льготный кредит для проекта, который обеспечит не менее 250 рабочих мест с обязательным условием завершить его в запланированные сроки", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.При этом государство в текущем году компенсирует более половины ключевой ставки, добавил глава правительства."На такие цели направим около 30 миллиардов рублей. Рассчитываем, что новая мера поможет компаниям не останавливать планы по инвестициям на этих территориях, и созданные предприятия смогут обеспечить более 30 тысяч новых рабочих мест", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20220119/arktika-1768484558.html
https://ria.ru/20220210/ledokol-1771997585.html
арктика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775879174_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_8ab44dc6338ac0fdbac625b51de1058f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, правительство рф, михаил мишустин, арктика, владимир путин, россия
13:22 18.04.2022 (обновлено: 13:29 18.04.2022)
Правительство расширит программу поддержки частных инвестиций в Арктике
Мишустин: правительство расширит программу поддержки частных инвестиций в Арктике
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Правительство расширит программу поддержки частных инвестиций в Арктическом регионе, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин
поручил рассмотреть вопрос распространения льгот, которыми пользуются резиденты арктической зоны в РФ, на проекты уже действующих там компаний, чтобы они могли наращивать свои мощности.
"Правительство приняло решение расширить программу поддержки частных инвестиций в этих регионах. Теперь можно будет оформить льготный кредит для проекта, который обеспечит не менее 250 рабочих мест с обязательным условием завершить его в запланированные сроки", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
При этом государство в текущем году компенсирует более половины ключевой ставки, добавил глава правительства.
"На такие цели направим около 30 миллиардов рублей. Рассчитываем, что новая мера поможет компаниям не останавливать планы по инвестициям на этих территориях, и созданные предприятия смогут обеспечить более 30 тысяч новых рабочих мест", - добавил Мишустин.