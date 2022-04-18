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Суд арестовал сторонников ИГ*, готовивших теракт в Черкесске - РИА Новости, 18.04.2022
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Суд арестовал сторонников ИГ*, готовивших теракт в Черкесске
Суд арестовал сторонников ИГ*, готовивших теракт в Черкесске - РИА Новости, 18.04.2022
Суд арестовал сторонников ИГ*, готовивших теракт в Черкесске
Суд арестовал троих сторонников "Исламского государства"* (запрещено в России), задержанных за подготовку террористического акта в Черкесске, сообщили РИА... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:03
2022-04-18T12:04
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство
черкесск
россия
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ПЯТИГОРСК, 18 апр - РИА Новости. Суд арестовал троих сторонников "Исламского государства"* (запрещено в России), задержанных за подготовку террористического акта в Черкесске, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Карачаево-Черкесии."Арестованы", — сказали в ведомстве на вопрос об избрании задержанным меры пресечения.О предотвращении теракта в Черкесске ФСБ объявила в понедельник утром. По данным спецслужбы, они хотели взорвать "один из объектов органов власти", изъяты компоненты бомбы, инструкции, переписка с боевиками ИГ* и другие доказательства.*Организация признана террористической и запрещена в России
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черкесск
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, черкесск, россия, криминал
11:03 18.04.2022 (обновлено: 12:04 18.04.2022)
 
Суд арестовал сторонников ИГ*, готовивших теракт в Черкесске

Суд арестовал троих сторонников ИГ, готовивших теракт в Карачаево-Черкесии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ПЯТИГОРСК, 18 апр - РИА Новости. Суд арестовал троих сторонников "Исламского государства"* (запрещено в России), задержанных за подготовку террористического акта в Черкесске, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Карачаево-Черкесии.
"Арестованы", — сказали в ведомстве на вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
О предотвращении теракта в Черкесске ФСБ объявила в понедельник утром. По данным спецслужбы, они хотели взорвать "один из объектов органов власти", изъяты компоненты бомбы, инструкции, переписка с боевиками ИГ* и другие доказательства.
*Организация признана террористической и запрещена в России
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы в Калужской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 17:02В России
ФСБ задержала исламистов, планировавших теракт в Калужской области
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Исламское государствоЧеркесскРоссияКриминал
 
 
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