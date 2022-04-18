https://ria.ru/20220418/arest-1784047688.html

Суд арестовал сторонников ИГ*, готовивших теракт в Черкесске

Суд арестовал сторонников ИГ*, готовивших теракт в Черкесске - РИА Новости, 18.04.2022

Суд арестовал сторонников ИГ*, готовивших теракт в Черкесске

Суд арестовал троих сторонников "Исламского государства"* (запрещено в России), задержанных за подготовку террористического акта в Черкесске, сообщили РИА... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:03

2022-04-18T11:03

2022-04-18T12:04

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство

черкесск

россия

криминал

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ПЯТИГОРСК, 18 апр - РИА Новости. Суд арестовал троих сторонников "Исламского государства"* (запрещено в России), задержанных за подготовку террористического акта в Черкесске, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Карачаево-Черкесии."Арестованы", — сказали в ведомстве на вопрос об избрании задержанным меры пресечения.О предотвращении теракта в Черкесске ФСБ объявила в понедельник утром. По данным спецслужбы, они хотели взорвать "один из объектов органов власти", изъяты компоненты бомбы, инструкции, переписка с боевиками ИГ* и другие доказательства.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20220415/fsb-1783767685.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, черкесск, россия, криминал