https://ria.ru/20220418/apteka-1784155197.html

Косметическая сеть "Золотое яблоко" откроет собственную аптеку

Косметическая сеть "Золотое яблоко" откроет собственную аптеку - РИА Новости, 18.04.2022

Косметическая сеть "Золотое яблоко" откроет собственную аптеку

Сеть магазинов косметики и парфюмерии "Золотое яблоко" планирует открыть в мае этого года в Екатеринбурге собственную аптеку в качестве эксперимента, сообщила... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:15

2022-04-18T17:15

2022-04-18T17:23

екатеринбург

россия

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сеть магазинов косметики и парфюмерии "Золотое яблоко" планирует открыть в мае этого года в Екатеринбурге собственную аптеку в качестве эксперимента, сообщила РИА Новости пресс-служба компании."Золотое яблоко" планирует открыть аптеку в мае 2022 года в универмаге Bolshoy в Екатеринбурге. Реализацией этого проекта мы начали заниматься еще в прошлом году с мыслями, что аптека станет хорошей синергией с отделами, где представлены дерматологическая косметика", - говорится в сообщении.В пресс-службе также подчеркнули, что аптека - это эксперимент для компании, и возможное открытие других подобных заведений по стране будет зависеть от того, как "примет этот формат аудитория"."Золотое яблоко" - торговая сеть продажи косметики и парфюмерии, входит в топ-10 крупнейших парфюмерных магазинов России. Главный офис расположен в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20220418/lekarstva-1784048278.html

екатеринбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

екатеринбург, россия, общество