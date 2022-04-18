https://ria.ru/20220418/apteka-1784155197.html
Косметическая сеть "Золотое яблоко" откроет собственную аптеку
Косметическая сеть "Золотое яблоко" откроет собственную аптеку - РИА Новости, 18.04.2022
Косметическая сеть "Золотое яблоко" откроет собственную аптеку
Сеть магазинов косметики и парфюмерии "Золотое яблоко" планирует открыть в мае этого года в Екатеринбурге собственную аптеку в качестве эксперимента, сообщила... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:15
2022-04-18T17:15
2022-04-18T17:23
екатеринбург
россия
общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сеть магазинов косметики и парфюмерии "Золотое яблоко" планирует открыть в мае этого года в Екатеринбурге собственную аптеку в качестве эксперимента, сообщила РИА Новости пресс-служба компании."Золотое яблоко" планирует открыть аптеку в мае 2022 года в универмаге Bolshoy в Екатеринбурге. Реализацией этого проекта мы начали заниматься еще в прошлом году с мыслями, что аптека станет хорошей синергией с отделами, где представлены дерматологическая косметика", - говорится в сообщении.В пресс-службе также подчеркнули, что аптека - это эксперимент для компании, и возможное открытие других подобных заведений по стране будет зависеть от того, как "примет этот формат аудитория"."Золотое яблоко" - торговая сеть продажи косметики и парфюмерии, входит в топ-10 крупнейших парфюмерных магазинов России. Главный офис расположен в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20220418/lekarstva-1784048278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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екатеринбург, россия, общество
17:15 18.04.2022 (обновлено: 17:23 18.04.2022)
Косметическая сеть "Золотое яблоко" откроет собственную аптеку
Косметическая сеть "Золотое яблоко" откроет в мае первую собственную аптеку