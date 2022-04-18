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Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 18.04.2022
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Культура
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Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем
Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 18.04.2022
Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем
Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем. Подробностями она поделилась в интервью People. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:30
2022-04-18T13:30
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем. Подробностями она поделилась в интервью People.Несколько десятилетий звезда "Друзей" страдала от бессонницы и лунатизма. Сложности с засыпанием привели к тревожности. Актриса была в ужасе из-за того, что еще одну ночь может пролежать в постели, считая трещины на потолке."Все началось, когда мне было лет 30, или даже раньше. Но в молодости нехватку сна как-то не замечаешь, ведь все в этом возрасте такие непобедимые", — говорит Энистон. Очень долго актриса откладывала визит к врачу. К доктору Энистон все же обратилась и теперь придерживается нескольких правил, чтобы быстрее засыпать. Например, перед сном она делает растяжку или занимается йогой и не берет в спальню мобильный телефон. Актриса также пытается соблюдать режим, но из-за съемок у нее это не всегда получается. Еще Дженнифер так и не смогла запретить своим трем собакам забираться ночью в кровать. "Рядом с ними мне так уютно! Так что это того стоит", — уверяет Энистон.
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новости культуры, знаменитости, звезды, дженнифер энистон
13:30 18.04.2022
 
Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем

Дженнифер Энистон призналась, что страдала от бессонницы и лунатизма

© Фото : Каро-ПремьерКадр из фильма "Несносные боссы"
Кадр из фильма Несносные боссы - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : Каро-Премьер
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем. Подробностями она поделилась в интервью People.
Несколько десятилетий звезда "Друзей" страдала от бессонницы и лунатизма. Сложности с засыпанием привели к тревожности. Актриса была в ужасе из-за того, что еще одну ночь может пролежать в постели, считая трещины на потолке.
"Все началось, когда мне было лет 30, или даже раньше. Но в молодости нехватку сна как-то не замечаешь, ведь все в этом возрасте такие непобедимые", — говорит Энистон.
Очень долго актриса откладывала визит к врачу.
"Раньше бессонница была в самом конце списка моих проблем. Но невозможно соблюдать диету и заниматься спортом, если ты не высыпаешься и твои биологические часы сбились", — объясняет Дженнифер.
К доктору Энистон все же обратилась и теперь придерживается нескольких правил, чтобы быстрее засыпать. Например, перед сном она делает растяжку или занимается йогой и не берет в спальню мобильный телефон. Актриса также пытается соблюдать режим, но из-за съемок у нее это не всегда получается. Еще Дженнифер так и не смогла запретить своим трем собакам забираться ночью в кровать.
"Рядом с ними мне так уютно! Так что это того стоит", — уверяет Энистон.
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