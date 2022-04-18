https://ria.ru/20220418/aniston-1784077434.html

Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем

Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 18.04.2022

Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем

Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем. Подробностями она поделилась в интервью People. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:30

2022-04-18T13:30

2022-04-18T13:30

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем. Подробностями она поделилась в интервью People.Несколько десятилетий звезда "Друзей" страдала от бессонницы и лунатизма. Сложности с засыпанием привели к тревожности. Актриса была в ужасе из-за того, что еще одну ночь может пролежать в постели, считая трещины на потолке."Все началось, когда мне было лет 30, или даже раньше. Но в молодости нехватку сна как-то не замечаешь, ведь все в этом возрасте такие непобедимые", — говорит Энистон. Очень долго актриса откладывала визит к врачу. К доктору Энистон все же обратилась и теперь придерживается нескольких правил, чтобы быстрее засыпать. Например, перед сном она делает растяжку или занимается йогой и не берет в спальню мобильный телефон. Актриса также пытается соблюдать режим, но из-за съемок у нее это не всегда получается. Еще Дженнифер так и не смогла запретить своим трем собакам забираться ночью в кровать. "Рядом с ними мне так уютно! Так что это того стоит", — уверяет Энистон.

https://ria.ru/20220414/lopez-1783584517.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, дженнифер энистон