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Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем
Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 18.04.2022
Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем
Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем. Подробностями она поделилась в интервью People. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:30
2022-04-18T13:30
2022-04-18T13:30
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем. Подробностями она поделилась в интервью People.Несколько десятилетий звезда "Друзей" страдала от бессонницы и лунатизма. Сложности с засыпанием привели к тревожности. Актриса была в ужасе из-за того, что еще одну ночь может пролежать в постели, считая трещины на потолке."Все началось, когда мне было лет 30, или даже раньше. Но в молодости нехватку сна как-то не замечаешь, ведь все в этом возрасте такие непобедимые", — говорит Энистон. Очень долго актриса откладывала визит к врачу. К доктору Энистон все же обратилась и теперь придерживается нескольких правил, чтобы быстрее засыпать. Например, перед сном она делает растяжку или занимается йогой и не берет в спальню мобильный телефон. Актриса также пытается соблюдать режим, но из-за съемок у нее это не всегда получается. Еще Дженнифер так и не смогла запретить своим трем собакам забираться ночью в кровать. "Рядом с ними мне так уютно! Так что это того стоит", — уверяет Энистон.
https://ria.ru/20220414/lopez-1783584517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, дженнифер энистон
Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем
Дженнифер Энистон призналась, что страдала от бессонницы и лунатизма
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем. Подробностями она поделилась
в интервью People.
Несколько десятилетий звезда "Друзей" страдала от бессонницы и лунатизма. Сложности с засыпанием привели к тревожности. Актриса была в ужасе из-за того, что еще одну ночь может пролежать в постели, считая трещины на потолке.
"Все началось, когда мне было лет 30, или даже раньше. Но в молодости нехватку сна как-то не замечаешь, ведь все в этом возрасте такие непобедимые", — говорит Энистон.
Очень долго актриса откладывала визит к врачу.
"Раньше бессонница была в самом конце списка моих проблем. Но невозможно соблюдать диету и заниматься спортом, если ты не высыпаешься и твои биологические часы сбились", — объясняет Дженнифер.
К доктору Энистон все же обратилась и теперь придерживается нескольких правил, чтобы быстрее засыпать. Например, перед сном она делает растяжку или занимается йогой и не берет в спальню мобильный телефон. Актриса также пытается соблюдать режим, но из-за съемок у нее это не всегда получается. Еще Дженнифер так и не смогла запретить своим трем собакам забираться ночью в кровать.
"Рядом с ними мне так уютно! Так что это того стоит", — уверяет Энистон.