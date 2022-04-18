https://ria.ru/20220418/amsterdam-1784184117.html

В Амстердаме прошла акция протеста против политики премьер-министра Рютте

В Амстердаме прошла акция протеста против политики премьер-министра Рютте - РИА Новости, 18.04.2022

В Амстердаме прошла акция протеста против политики премьер-министра Рютте

Несколько сотен человек вышли на акцию протеста в Амстердаме против политики премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, передает Нидерландская... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T19:49

2022-04-18T19:49

2022-04-18T19:49

в мире

марк рютте

амстердам

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ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста в Амстердаме против политики премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Несколько сотен человек собрались в понедельник на площади Дам, а затем направились с шествием на Музейную площадь Амстердама, чтобы выразить несогласие с политикой премьер-министра страны Марка Рютте. В частности - жители города недовольны тем, как Рютте регулировал вопросы, связанные с ограничениями по коронавирусу.По словам организаторов, демонстранты выступают против "одиннадцатилетнего бесхозяйственного управления Рютте кабинетом министров".Демонстрация проходит мирно.

https://ria.ru/20220414/gaz-1783514148.html

амстердам

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, марк рютте, амстердам