https://ria.ru/20220418/amsterdam-1784184117.html
В Амстердаме прошла акция протеста против политики премьер-министра Рютте
В Амстердаме прошла акция протеста против политики премьер-министра Рютте - РИА Новости, 18.04.2022
В Амстердаме прошла акция протеста против политики премьер-министра Рютте
Несколько сотен человек вышли на акцию протеста в Амстердаме против политики премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, передает Нидерландская... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T19:49
2022-04-18T19:49
2022-04-18T19:49
в мире
марк рютте
амстердам
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ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста в Амстердаме против политики премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Несколько сотен человек собрались в понедельник на площади Дам, а затем направились с шествием на Музейную площадь Амстердама, чтобы выразить несогласие с политикой премьер-министра страны Марка Рютте. В частности - жители города недовольны тем, как Рютте регулировал вопросы, связанные с ограничениями по коронавирусу.По словам организаторов, демонстранты выступают против "одиннадцатилетнего бесхозяйственного управления Рютте кабинетом министров".Демонстрация проходит мирно.
https://ria.ru/20220414/gaz-1783514148.html
амстердам
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марк рютте, амстердам
В Амстердаме прошла акция протеста против политики премьер-министра Рютте
Сотни человек протестуют в Амстердаме против политики премьер-министра Рютте