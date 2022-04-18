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В Амстердаме прошла акция протеста против политики премьер-министра Рютте - РИА Новости, 18.04.2022
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В Амстердаме прошла акция протеста против политики премьер-министра Рютте
В Амстердаме прошла акция протеста против политики премьер-министра Рютте - РИА Новости, 18.04.2022
В Амстердаме прошла акция протеста против политики премьер-министра Рютте
Несколько сотен человек вышли на акцию протеста в Амстердаме против политики премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, передает Нидерландская... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T19:49
2022-04-18T19:49
в мире
марк рютте
амстердам
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ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста в Амстердаме против политики премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Несколько сотен человек собрались в понедельник на площади Дам, а затем направились с шествием на Музейную площадь Амстердама, чтобы выразить несогласие с политикой премьер-министра страны Марка Рютте. В частности - жители города недовольны тем, как Рютте регулировал вопросы, связанные с ограничениями по коронавирусу.По словам организаторов, демонстранты выступают против "одиннадцатилетнего бесхозяйственного управления Рютте кабинетом министров".Демонстрация проходит мирно.
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в мире, марк рютте, амстердам
19:49 18.04.2022
 
В Амстердаме прошла акция протеста против политики премьер-министра Рютте

Сотни человек протестуют в Амстердаме против политики премьер-министра Рютте

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста в Амстердаме против политики премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Несколько сотен человек собрались в понедельник на площади Дам, а затем направились с шествием на Музейную площадь Амстердама, чтобы выразить несогласие с политикой премьер-министра страны Марка Рютте. В частности - жители города недовольны тем, как Рютте регулировал вопросы, связанные с ограничениями по коронавирусу.
По словам организаторов, демонстранты выступают против "одиннадцатилетнего бесхозяйственного управления Рютте кабинетом министров".
Демонстрация проходит мирно.
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В миреМарк РюттеАмстердам
 
 
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