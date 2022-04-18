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Набиуллина анонсировала юридические действия для защиты российских активов - РИА Новости, 18.04.2022
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Набиуллина анонсировала юридические действия для защиты российских активов
Набиуллина анонсировала юридические действия для защиты российских активов - РИА Новости, 18.04.2022
Набиуллина анонсировала юридические действия для защиты российских активов
Власти РФ готовят юридические действия в отношении отдельных юрисдикций и компаний для защиты российских активов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:52
2022-04-18T12:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Власти РФ готовят юридические действия в отношении отдельных юрисдикций и компаний для защиты российских активов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Безусловно, мы планируем такие юридические действия, иначе быть не может, но они должны быть тщательно продуманы и обоснованы, чтобы мы получили необходимый результат. Мы готовимся к этому", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос депутатов, какие юридические действия готовятся в отношении отдельных юрисдикций либо компаний по защите активов страны и резидентов с учетом проблем на финансовых рынках и с резервами.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
11:52 18.04.2022 (обновлено: 12:00 18.04.2022)
 
Набиуллина анонсировала юридические действия для защиты российских активов

Глава ЦБ Набиуллина анонсировала юридические действия для защиты российских активов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Власти РФ готовят юридические действия в отношении отдельных юрисдикций и компаний для защиты российских активов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Безусловно, мы планируем такие юридические действия, иначе быть не может, но они должны быть тщательно продуманы и обоснованы, чтобы мы получили необходимый результат. Мы готовимся к этому", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос депутатов, какие юридические действия готовятся в отношении отдельных юрисдикций либо компаний по защите активов страны и резидентов с учетом проблем на финансовых рынках и с резервами.
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