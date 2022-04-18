https://ria.ru/20220418/aktivy-1784058304.html

Набиуллина анонсировала юридические действия для защиты российских активов

Набиуллина анонсировала юридические действия для защиты российских активов - РИА Новости, 18.04.2022

Набиуллина анонсировала юридические действия для защиты российских активов

Власти РФ готовят юридические действия в отношении отдельных юрисдикций и компаний для защиты российских активов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:52

2022-04-18T11:52

2022-04-18T12:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Власти РФ готовят юридические действия в отношении отдельных юрисдикций и компаний для защиты российских активов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Безусловно, мы планируем такие юридические действия, иначе быть не может, но они должны быть тщательно продуманы и обоснованы, чтобы мы получили необходимый результат. Мы готовимся к этому", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос депутатов, какие юридические действия готовятся в отношении отдельных юрисдикций либо компаний по защите активов страны и резидентов с учетом проблем на финансовых рынках и с резервами.

https://ria.ru/20220414/rubli-1783614972.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина