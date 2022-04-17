https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1784010330.html
"Утром будет стыдно". В Сети высмеяли обращение "пьяного в хлам Зеленского"
"Утром будет стыдно". В Сети высмеяли обращение "пьяного в хлам Зеленского" - РИА Новости, 17.04.2022
"Утром будет стыдно". В Сети высмеяли обращение "пьяного в хлам Зеленского"
Пользователи Сети предположили, что записавший обращение к украинцам Владимир Зеленский находится в нетрезвом состоянии. Соответствующий ролик украинского... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T23:02
2022-04-17T23:02
2022-04-17T23:52
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пользователи Сети предположили, что записавший обращение к украинцам Владимир Зеленский находится в нетрезвом состоянии. Соответствующий ролик украинского лидера на момент публикации все еще доступен в его официальном аккаунте в Instagram*.В ролике Зеленский признался в любви к своим согражданам, а также пообещал, что они "всех победят." На протяжении видео он крутился в офисном кресле.Комментаторы отметили несвязную речь и странное поведение Зеленского."Да он же пьян", — написали под видео."Вам бы проспаться, Владимир", — посоветовал один из комментаторов."Скажите, что он просто устал. Это ведь не то, о чем я подумал?" — поинтересовался пользователь."А кто-нибудь понимает, что он говорит? Субтитры бы", — добавили в ответ."Довольный какой! Завтра будет стыдно за такое видео", — заметили в комментариях."И вот этого человека Запад называет героем! Полюбуйтесь на него!" — возмутился подписчик.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
23:02 17.04.2022 (обновлено: 23:52 17.04.2022)
"Утром будет стыдно". В Сети высмеяли обращение "пьяного в хлам Зеленского"
Пользователи Сети заподозрили, что Зеленский записал ролик в нетрезвом виде
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пользователи Сети предположили, что записавший обращение к украинцам Владимир Зеленский находится в нетрезвом состоянии. Соответствующий ролик украинского лидера на момент публикации все еще доступен в его официальном аккаунте в Instagram*.
В ролике Зеленский
признался в любви к своим согражданам, а также пообещал, что они "всех победят." На протяжении видео он крутился в офисном кресле.
Комментаторы отметили несвязную речь и странное поведение Зеленского.
"Да он же пьян", — написали под видео.
"Вам бы проспаться, Владимир", — посоветовал один из комментаторов.
"Скажите, что он просто устал. Это ведь не то, о чем я подумал?" — поинтересовался пользователь.
"Заметно, как все последние события негативно сказываются на его состоянии", — поделился другой.
"А кто-нибудь понимает, что он говорит? Субтитры бы", — добавили в ответ.
"Довольный какой! Завтра будет стыдно за такое видео", — заметили в комментариях.
"И вот этого человека Запад называет героем! Полюбуйтесь на него!" — возмутился подписчик.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская