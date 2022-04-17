https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1783990502.html

Зеленский заявил о готовности Украины "сражаться с Россией 10 лет"

Зеленский заявил о готовности Украины "сражаться с Россией 10 лет" - РИА Новости, 17.04.2022

Зеленский заявил о готовности Украины "сражаться с Россией 10 лет"

Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина готова вести бои "десять лет". РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T18:53

2022-04-17T18:53

2022-04-17T19:57

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владимир зеленский

украина

россия

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина готова вести бои "десять лет"."Мы можем сражаться с Россией десять лет, чтобы забрать свое. Мы можем пойти по этому пути", — сказал он.Зеленский также призвал Запад ускорить поставки оружия. "Оборудование нужно сегодня или завтра, не в течение двух или трех месяцев", — заявил он.Финансирование Украины европейскими странами значительно увеличилось после начала специальной военной операции России. Так, Евросоюз решил предоставить вооруженным силам страны поддержку в 600 миллионов евро. Во время саммита в Версале глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил выделить Киеву дополнительные 500 миллионов евро. При этом Киев регулярно заявляет, что ЕС, по его мнению, "помогает недостаточно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/vizit-1783980292.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, украина, россия