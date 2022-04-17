Рейтинг@Mail.ru
Зеленского отправили за "Оскаром" после его слов о России - РИА Новости, 17.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1783978461.html
Зеленского отправили за "Оскаром" после его слов о России
Зеленского отправили за "Оскаром" после его слов о России - РИА Новости, 17.04.2022
Зеленского отправили за "Оскаром" после его слов о России
Иностранные пользователи YouTube сочли высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "возможном применении Россией ядерного оружия" игрой на публику... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T16:39
2022-04-17T17:43
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779601996_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_258d647e43da4acf1eb9ea4f9e2669d0.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Иностранные пользователи YouTube сочли высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "возможном применении Россией ядерного оружия" игрой на публику. Запись его выступления показали в эфире Fox News.Многие комментаторы предположили, что политик воспринимает мировую арену как платформу для актерских выступлений."Никто, будучи в здравом уме, не станет призывать людей "быть готовыми" к ядерной войне", — возмутился пользователь."Кто-нибудь, дайте ему "Оскар" уже", — съязвил зритель телеканала."А может, хватит уже привозить оружие к российским границам? Оставьте их в покое", — предложил другой."Я очень устал от Зеленского", — признался один из комментаторов."Нам всем нужно прекратить выделять эфирное время на перформансы Зеленского", — убеждена зрительница."С этим парнем что-то не так. Не верю я ему, и все", — написал пользователь.Ранее украинский президент сделал резкое заявление о "тактическом ядерном оружии" в интервью CNN.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как отметил президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он неоднократно подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220416/zelenskiy-1783892197.html
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783938145.html
https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779601996_149:0:2844:2021_1920x0_80_0_0_2127ff7d0b40488cb95f0326f0549d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский
16:39 17.04.2022 (обновлено: 17:43 17.04.2022)
 
Зеленского отправили за "Оскаром" после его слов о России

Зрители Fox News предложили дать Зеленскому "Оскар" после слов о "ядерной угрозе"

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Иностранные пользователи YouTube сочли высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "возможном применении Россией ядерного оружия" игрой на публику. Запись его выступления показали в эфире Fox News.
Многие комментаторы предположили, что политик воспринимает мировую арену как платформу для актерских выступлений.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 16:05
Американцы усомнились в психическом здоровье Зеленского после слов о России
"Никто, будучи в здравом уме, не станет призывать людей "быть готовыми" к ядерной войне", — возмутился пользователь.
"Кто-нибудь, дайте ему "Оскар" уже", — съязвил зритель телеканала.
"А может, хватит уже привозить оружие к российским границам? Оставьте их в покое", — предложил другой.
"Я очень устал от Зеленского", — признался один из комментаторов.
"Нам всем нужно прекратить выделять эфирное время на перформансы Зеленского", — убеждена зрительница.
"С этим парнем что-то не так. Не верю я ему, и все", — написал пользователь.
Ранее украинский президент сделал резкое заявление о "тактическом ядерном оружии" в интервью CNN.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 08:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Володин объяснил слова Зеленского о готовности обсуждать статус Крыма
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как отметил президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он неоднократно подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США в бешенстве: мир не слушается и смотрит на Россию
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала