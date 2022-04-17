https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1783978461.html

Зеленского отправили за "Оскаром" после его слов о России

Зеленского отправили за "Оскаром" после его слов о России - РИА Новости, 17.04.2022

Зеленского отправили за "Оскаром" после его слов о России

Иностранные пользователи YouTube сочли высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "возможном применении Россией ядерного оружия" игрой на публику... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T16:39

2022-04-17T16:39

2022-04-17T17:43

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владимир зеленский

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Иностранные пользователи YouTube сочли высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "возможном применении Россией ядерного оружия" игрой на публику. Запись его выступления показали в эфире Fox News.Многие комментаторы предположили, что политик воспринимает мировую арену как платформу для актерских выступлений."Никто, будучи в здравом уме, не станет призывать людей "быть готовыми" к ядерной войне", — возмутился пользователь."Кто-нибудь, дайте ему "Оскар" уже", — съязвил зритель телеканала."А может, хватит уже привозить оружие к российским границам? Оставьте их в покое", — предложил другой."Я очень устал от Зеленского", — признался один из комментаторов."Нам всем нужно прекратить выделять эфирное время на перформансы Зеленского", — убеждена зрительница."С этим парнем что-то не так. Не верю я ему, и все", — написал пользователь.Ранее украинский президент сделал резкое заявление о "тактическом ядерном оружии" в интервью CNN.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как отметил президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он неоднократно подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220416/zelenskiy-1783892197.html

https://ria.ru/20220417/ukraina-1783938145.html

https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский