https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

Запад готов поверить в невероятно хитрый план Москвы

Запад готов поверить в невероятно хитрый план Москвы - РИА Новости, 17.04.2022

Запад готов поверить в невероятно хитрый план Москвы

Начнем с хорошей новости: практически 90 процентов участвовавших в опросе китайцев считают, что в украинском сюжете США ведут себя — дословно — как гегемон и... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T08:00

2022-04-17T08:00

2022-04-17T08:09

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признание днр и лнр в россии

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Начнем с хорошей новости: практически 90 процентов участвовавших в опросе китайцев считают, что в украинском сюжете США ведут себя — дословно — как гегемон и хулиган. С ними вполне согласен официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь, в очередной раз поясняющий, что действия НАТО во главе с США обострили напряженность между Россией и Украиной до точки слома, но Америка постоянно подбавляет топлива в огонь, так что насчет хулиганства и прочего народ все понимает правильно.Такие заявления и комментарии, официальные и не очень, сейчас слышны в Пекине и в СМИ Китая ежедневно. Позиция страны заметно ужесточилась по сравнению с началом спецоперации — и ужесточилась именно против США и в пользу России.Почему? Во многих странах начинает звучать мысль: у Америки с ее санкциями получается что-то не то. В результате ключевые усилия внешней политики США уходят на то, чтобы уговорить, подкупить, заставить десятки стран, в том числе все тот же Китай, а также Индию и прочих, к этим санкциям подключиться. А если те отказываются, то хотя бы на словах осудить Россию.Но штука в том, что такая дипломатия ослабляет и подрывает другие, причем ключевые направления американской внешней политики. С тем же Китаем у США и без того все сложно и напряженно. Например, машина власти в Вашингтоне сейчас шлифует законопроект, который обязывает бюрократию подвергать тщательному досмотру любые американские инвестиции в Китай во избежание критической зависимости Америки от производства в стране-конкуренте чего угодно — лекарств, оборудования для чрезвычайных ситуаций, компонентов для вооружений… Список очень длинный.И тут выясняется, что этой историей недоволен американский бизнес. Речь ведь идет о 657 миллиардах долларов двусторонней торговли (за прошлый год), примерно половина которой идет с производств в Китае, то есть работают американские инвестиции, обслуживающие рынок США. В результате идея "развода" двух экономик, создания в мире двух изолированных блоков стала выглядеть сомнительно: говорят уже только о "частичном разводе".То есть вместо резкого и скандального разрыва нужен долгий процесс переговоров, такой, чтобы не создавать проблем со своими инвесторами и не злить Китай больше необходимого. А ситуация с Украиной и постоянные угрозы в адрес Пекина, чтобы тот не смел помогать России ни в каком виде, прямо противоречат этому главному направлению китайской политики США, то есть задаче одновременно разводиться и не делать этого. Пекин это отлично понимает, поэтому с удовольствием и по нарастанию высказывает все, что думает о поведении США на Украине. А как реагирует китайская публика, мы тоже знаем.И ровно та же картина (с поправками на местные особенности) у Америки с десятками других стран, которым вовсе не хочется присоединяться к каким-то там санкциям.Общий результат, словами одного из авторов журнала American Thinker, получается такой: сегодня "стало ясно, что администрация Байдена была чересчур уверена в своих невоенных способностях пошатнуть Путина. Санкции, казалось в какой-то момент, были очень болезненными, но затем Россия снова приземлилась на ноги".Отчего это произошло? Автор, вообще-то, пишет про объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), но смотрит на картину мира в целом. И выносит приговор: ничего удивительного, что санкции Москву не уничтожили, если знать весь объем работы, проделанный Россией с 2000 года, чтобы защитить себя от санкций и финансового терроризма со взятием заложников. В итоге дипломатическая изоляция не сработала, потому что число стран, желающих "изолировать Путина", выглядит мелким по сравнению с числом стран, которые продолжают торговать с Россией, как и раньше.Автор этой статьи, американец Роберт Оскар Лопес, конечно, персонаж чересчур колоритный и увлекающийся. Но знающий. Он действительно хорошо изучил историю БРИКС с его попытками постепенно выстроить свою финансовую систему, альтернативную западной. И это в то время как после каждого саммита и прочих заседаний БРИКС в США и у их союзников полагалось говорить что угодно, дабы принизить смысл деятельности данного объединения и объяснить, какие и у кого из участников есть проблемы, кто из них коррумпирован. Но теперь — и у Лопеса, и в жизни — получается, что довольно плотное полотно экономических связей и общих интересов эти люди все-таки связали. Лопес называет это российской "глобальной системой поддержки".А дальше он выстраивает теорию заговора, которая слишком стройна и хороша, чтобы быть полностью правдой. Оказывается, еще с начала столетия Россия знала, что разрыв с Западом неизбежен, и тщательно готовилась к таковому. То есть считала приоритетом для себя развитие отношений с "глобальным Югом". И сейчас, когда начался серьезный конфликт с западным миром, этот самый глобальный Юг не без удовольствия увидел, что Москву отлучают от ненавидимых всеми на планете институтов западного доминирования, и проникся уважением к России.Более того, эти события, считает автор, изолируют не того, кого вы думаете. Сегодня получается, что Россия долго создавала себе альтернативный мир, где доллар — не главная мировая валюта, а США не могут указывать другим, что им делать. "Так что, пытаясь отрезать Россию от того мира, который мы (США) знаем, мы дали долгожданную возможность Путину отрезать нас от мира, который мы не знаем и не понимаем".На самом деле, конечно, все происходило и происходит не так системно. В начале века никто в России не планировал разрыва с Западом в пользу десятков совсем других государств. Просто одни люди развивали западное направление торговли и дипломатии, другие — восточное, третьи — допустим, африканское. Общая идея была в том, что работать надо по всем азимутам, а старые связи — связи с верными друзьями еще СССР — надо восстановить, потому что терять их просто так незачем.Тогда все было на ощупь, хотя разрыв с Западом — из-за войны в Югославии и бомбежек Белграда — уже начинался. Но фатальным его никто не считал, все пытались преодолеть. Вдобавок в начале века Китай еще не был одной из двух сверхдержав, а Индии никто еще не обещал третье место в мире после Китая и США. В итоге все шло постепенно и в порядке импровизации. Просто так вышло, что российские сторонники ставки на Запад проиграли, а другие люди выиграли — вместе со страной.

https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783876363.html

https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html

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колумнисты - авторы, авторы, россия, сша, китай, брикс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии