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В Германии посла Украины уличили в распространении теорий заговора - РИА Новости, 17.04.2022
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Посол Украины распространяет в Германии теории заговора
В Германии посла Украины уличили в распространении теорий заговора - РИА Новости, 17.04.2022
Посол Украины распространяет в Германии теории заговора
Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль раскритиковал посла Украины Андрея Мельника за "распространение теорий заговора" после обвинения в адрес немецкого... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T12:39
2022-04-17T17:29
в мире
украина
андрей мельник
германия
франк-вальтер штайнмайер
зигмар габриэль
россия
ангела меркель
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль раскритиковал посла Украины Андрея Мельника за "распространение теорий заговора" после обвинения в адрес немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, пишет Der Spiegel.Ранее украинский дипломат заявил, что Штайнмайер долгие годы "создавал паутину контактов" с Россией, которые поддерживает и нынешнее правительство.Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами.На этой неделе в Сети появилась петиция с призывом выдворить дипломата из Германии. По словам автора инициативы, его заявления в адрес немцев неблагодарные и беспочвенные, а выполнение его требований, связанных с ситуацией на Украине, привело бы к усилению экономического кризиса.
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в мире, украина, андрей мельник, германия, франк-вальтер штайнмайер, зигмар габриэль, россия, ангела меркель
12:39 17.04.2022 (обновлено: 17:29 17.04.2022)
 
В Германии посла Украины уличили в распространении теорий заговора

Экс-глава МИД ФРГ Габриэль уличил посла Украины Мельника в озвучивании теорий заговора

© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© Фото : МЗС України
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль раскритиковал посла Украины Андрея Мельника за "распространение теорий заговора" после обвинения в адрес немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, пишет Der Spiegel.
Ранее украинский дипломат заявил, что Штайнмайер долгие годы "создавал паутину контактов" с Россией, которые поддерживает и нынешнее правительство.
"Такое сравнение подразумевает, что бывшая канцелярия и министр иностранных дел помогали лоббировать интересы России в Германии. Это неправда", — пояснил Габриэль.
Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами.
На этой неделе в Сети появилась петиция с призывом выдворить дипломата из Германии. По словам автора инициативы, его заявления в адрес немцев неблагодарные и беспочвенные, а выполнение его требований, связанных с ситуацией на Украине, привело бы к усилению экономического кризиса.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 15:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Шольц выразил недоумение из-за отказа Киева принять Штайнмайера
 
В миреУкраинаАндрей МельникГерманияФранк-Вальтер ШтайнмайерЗигмар ГабриэльРоссияАнгела Меркель
 
 
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