https://ria.ru/20220417/zagovor-1783957318.html

Посол Украины распространяет в Германии теории заговора

В Германии посла Украины уличили в распространении теорий заговора - РИА Новости, 17.04.2022

Посол Украины распространяет в Германии теории заговора

Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль раскритиковал посла Украины Андрея Мельника за "распространение теорий заговора" после обвинения в адрес немецкого... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T12:39

2022-04-17T12:39

2022-04-17T17:29

в мире

украина

андрей мельник

германия

франк-вальтер штайнмайер

зигмар габриэль

россия

ангела меркель

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль раскритиковал посла Украины Андрея Мельника за "распространение теорий заговора" после обвинения в адрес немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, пишет Der Spiegel.Ранее украинский дипломат заявил, что Штайнмайер долгие годы "создавал паутину контактов" с Россией, которые поддерживает и нынешнее правительство.Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами.На этой неделе в Сети появилась петиция с призывом выдворить дипломата из Германии. По словам автора инициативы, его заявления в адрес немцев неблагодарные и беспочвенные, а выполнение его требований, связанных с ситуацией на Украине, привело бы к усилению экономического кризиса.

https://ria.ru/20220413/otkaz-1783345469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, андрей мельник, германия, франк-вальтер штайнмайер, зигмар габриэль, россия, ангела меркель