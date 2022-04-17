https://ria.ru/20220417/zagovor-1783957318.html
Посол Украины распространяет в Германии теории заговора
В Германии посла Украины уличили в распространении теорий заговора - РИА Новости, 17.04.2022
Посол Украины распространяет в Германии теории заговора
Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль раскритиковал посла Украины Андрея Мельника за "распространение теорий заговора" после обвинения в адрес немецкого... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T12:39
2022-04-17T12:39
2022-04-17T17:29
в мире
украина
андрей мельник
германия
франк-вальтер штайнмайер
зигмар габриэль
россия
ангела меркель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151611/33/1516113387_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_d116daae9776b8734b2df574a12db152.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль раскритиковал посла Украины Андрея Мельника за "распространение теорий заговора" после обвинения в адрес немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, пишет Der Spiegel.Ранее украинский дипломат заявил, что Штайнмайер долгие годы "создавал паутину контактов" с Россией, которые поддерживает и нынешнее правительство.Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами.На этой неделе в Сети появилась петиция с призывом выдворить дипломата из Германии. По словам автора инициативы, его заявления в адрес немцев неблагодарные и беспочвенные, а выполнение его требований, связанных с ситуацией на Украине, привело бы к усилению экономического кризиса.
https://ria.ru/20220413/otkaz-1783345469.html
украина
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151611/33/1516113387_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_d25f0abd683cc3eb13ee75b5ddd0f5cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, андрей мельник, германия, франк-вальтер штайнмайер, зигмар габриэль, россия, ангела меркель
12:39 17.04.2022 (обновлено: 17:29 17.04.2022)
В Германии посла Украины уличили в распространении теорий заговора
Экс-глава МИД ФРГ Габриэль уличил посла Украины Мельника в озвучивании теорий заговора