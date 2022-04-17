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Вучич ожидает более выгодные цены на российский газ, чем платят страны ЕС - РИА Новости, 17.04.2022
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Вучич ожидает более выгодные цены на российский газ, чем платят страны ЕС
Вучич ожидает более выгодные цены на российский газ, чем платят страны ЕС - РИА Новости, 17.04.2022
Вучич ожидает более выгодные цены на российский газ, чем платят страны ЕС
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает более выгодные цены на российский газ по будущему договору, чем получат другие страны Европы. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T23:58
2022-04-17T23:58
россия
сербия
газпром
экономика
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БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает более выгодные цены на российский газ по будущему договору, чем получат другие страны Европы.Нынешний договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.На встрече Вучича с послом РФ Александром Боцан-Харченко в воскресенье было высказано ожидание, что вскоре начнутся переговоры об объемах, цене и других условиях поставок газа."Нас ожидает разговор с российской стороной о ценах и объемах газа. Я слушал разных полуграмотных и тех, кто не любит говорить народу правду о том, что договор с россиянами не подписан из-за выборов (президентских и парламентских 3 апреля – ред.). Не говорите глупости", - заявил сербский лидер в эфире TV Pink."Какой бы договор мы ни подписали, уверен, что он будет лучше, чем платят все европейские страны. Это, в любом случае, не будет бесплатно или как сейчас, потому что мы до сих пор имели расчет цены газа по нефтяной формуле, но нефть была относительно дешева. Сейчас получим от 70% до 80% расчета по нефтяной формуле. Нефть сильно подорожала, сегодня, даже если бы имели только нефтяную формулу, то цена была бы от 450 до 619 долларов за 1 тысячу кубометров газа", - указал глава государства.Он несколько раз повторил, что цена нефти "разоряет" Сербию."И по вопросу цены газа, и потому что способствует инфляции, росту стоимости производства всего. Каждый сельхозпроизводитель должен учитывать цену ГСМ. Мы отказались от 20% акцизов, чтобы цена нефти была пристойной, но и она недостаточно низкая. В США с 3,7 доллара галлон поднялся на 5,9 долларов", - отметил Вучич.Вучич 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.В обращении к cогражданам 2 марта Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
https://ria.ru/20220417/vuchich-1784012506.html
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россия, сербия, газпром, экономика
23:58 17.04.2022
 
Вучич ожидает более выгодные цены на российский газ, чем платят страны ЕС

Вучич ожидает более выгодные цены на российский газ, чем платят страны Европы

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич
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БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает более выгодные цены на российский газ по будущему договору, чем получат другие страны Европы.
Нынешний договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
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Сербии дорого обходится отказ вводить санкции против России, заявил Вучич
На встрече Вучича с послом РФ Александром Боцан-Харченко в воскресенье было высказано ожидание, что вскоре начнутся переговоры об объемах, цене и других условиях поставок газа.
"Нас ожидает разговор с российской стороной о ценах и объемах газа. Я слушал разных полуграмотных и тех, кто не любит говорить народу правду о том, что договор с россиянами не подписан из-за выборов (президентских и парламентских 3 апреля – ред.). Не говорите глупости", - заявил сербский лидер в эфире TV Pink.
"Какой бы договор мы ни подписали, уверен, что он будет лучше, чем платят все европейские страны. Это, в любом случае, не будет бесплатно или как сейчас, потому что мы до сих пор имели расчет цены газа по нефтяной формуле, но нефть была относительно дешева. Сейчас получим от 70% до 80% расчета по нефтяной формуле. Нефть сильно подорожала, сегодня, даже если бы имели только нефтяную формулу, то цена была бы от 450 до 619 долларов за 1 тысячу кубометров газа", - указал глава государства.
Он несколько раз повторил, что цена нефти "разоряет" Сербию.
"И по вопросу цены газа, и потому что способствует инфляции, росту стоимости производства всего. Каждый сельхозпроизводитель должен учитывать цену ГСМ. Мы отказались от 20% акцизов, чтобы цена нефти была пристойной, но и она недостаточно низкая. В США с 3,7 доллара галлон поднялся на 5,9 долларов", - отметил Вучич.
Вучич 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.
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Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.
В обращении к cогражданам 2 марта Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
 
РоссияСербияГазпромЭкономика
 
 
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