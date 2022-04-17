Рейтинг@Mail.ru
Сербии дорого обходится отказ вводить санкции против России, заявил Вучич - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220417/vuchich-1784012506.html
Сербии дорого обходится отказ вводить санкции против России, заявил Вучич
Сербии дорого обходится отказ вводить санкции против России, заявил Вучич - РИА Новости, 18.04.2022
Сербии дорого обходится отказ вводить санкции против России, заявил Вучич
Сербия испытывает серьезное давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России, заявил президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-17T23:34
2022-04-18T10:40
в мире
россия
сербия
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg
БЕЛГРАД, 17 апр — РИА Новости. Сербия испытывает серьезное давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России, заявил президент страны Александр Вучич."Если введем санкции против России, получу любую награду где только захотите. Буду прославлен всеми, будут говорить, что я величайший демократ в мире, хотя до вчерашнего дня называли авторитарным и полуавтократичным. &lt;...&gt; Нам дорого обходится то, что не поддерживаем санкции. Дороже, чем думаете. А если бы ввели, то это бы нам стоило наших принципов не поддерживать санкции никому, потому что на своем примере знаем, как аморально вводить санкции, как это безрезультатно", — заявил сербский лидер в эфире TV Pink.Он также напомнил, что "Россия всегда с 2001 года оказывала поддержку территориальной целостности Сербии", хотя и напомнил, что Москва присоединилась к запрету полетов над Сербией с 1992 по 1996 годы. "Но это было другое время. &lt;…&gt; И я не ищу предлога, чтобы оправдать свои шаги по отношению к тем, кто нам помогал в других важных вопросах, и не забудьте, кто в 2015 году наложил вето на британскую резолюцию (о геноциде в Сребренице. — Прим. ред.) в ООН", — подчеркнул Вучич.При этом он заявил, что Сербия единственная из европейских стран не ввела санкции."Выходят некоторые на протесты и говорят: Вучич — предатель. Предатель России? Единственный из всех стран Европы, кто не ввел санкции &lt;...&gt; А мы из такой малой страны", — указал он.Вучич 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза — за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило Россию права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти страны поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине — те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
https://ria.ru/20220417/vuchich-1784010793.html
https://ria.ru/20220408/samolet-1782413710.html
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_01721c7b1556b9c17061ba44a5f79d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сербия, александр вучич
23:34 17.04.2022 (обновлено: 10:40 18.04.2022)
 
Сербии дорого обходится отказ вводить санкции против России, заявил Вучич

Вучич: Запад наградит Сербию, если она введет санкции против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 17 апр — РИА Новости. Сербия испытывает серьезное давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России, заявил президент страны Александр Вучич.
"Если введем санкции против России, получу любую награду где только захотите. Буду прославлен всеми, будут говорить, что я величайший демократ в мире, хотя до вчерашнего дня называли авторитарным и полуавтократичным. <...> Нам дорого обходится то, что не поддерживаем санкции. Дороже, чем думаете. А если бы ввели, то это бы нам стоило наших принципов не поддерживать санкции никому, потому что на своем примере знаем, как аморально вводить санкции, как это безрезультатно", — заявил сербский лидер в эфире TV Pink.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 23:05Туризм
Сербские самолеты в России "минируют" спецслужбы из Украины, заявил Вучич
Он также напомнил, что "Россия всегда с 2001 года оказывала поддержку территориальной целостности Сербии", хотя и напомнил, что Москва присоединилась к запрету полетов над Сербией с 1992 по 1996 годы.
"Но это было другое время. <…> И я не ищу предлога, чтобы оправдать свои шаги по отношению к тем, кто нам помогал в других важных вопросах, и не забудьте, кто в 2015 году наложил вето на британскую резолюцию (о геноциде в Сребренице. — Прим. ред.) в ООН", — подчеркнул Вучич.
При этом он заявил, что Сербия единственная из европейских стран не ввела санкции.
"Выходят некоторые на протесты и говорят: Вучич — предатель. Предатель России? Единственный из всех стран Европы, кто не ввел санкции <...> А мы из такой малой страны", — указал он.
Вучич 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза — за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.
Самолет авиакомпании Air Serbia, вылетающий из аэропорта Никола Тесла в Белграде - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 00:45
Вучич запросит информацию у НАТО по инциденту с рейсом Белград — Москва
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило Россию права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.
В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти страны поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине — те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
 
В миреРоссияСербияАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала