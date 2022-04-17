23:34 17.04.2022 (обновлено: 10:40 18.04.2022)
Сербии дорого обходится отказ вводить санкции против России, заявил Вучич
Вучич: Запад наградит Сербию, если она введет санкции против России
Президент Сербии Александр Вучич
БЕЛГРАД, 17 апр — РИА Новости. Сербия испытывает серьезное давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России, заявил президент страны Александр Вучич.
"Если введем санкции против России, получу любую награду где только захотите. Буду прославлен всеми, будут говорить, что я величайший демократ в мире, хотя до вчерашнего дня называли авторитарным и полуавтократичным. <...> Нам дорого обходится то, что не поддерживаем санкции. Дороже, чем думаете. А если бы ввели, то это бы нам стоило наших принципов не поддерживать санкции никому, потому что на своем примере знаем, как аморально вводить санкции, как это безрезультатно", — заявил сербский лидер в эфире TV Pink.
Он также напомнил, что "Россия всегда с 2001 года оказывала поддержку территориальной целостности Сербии", хотя и напомнил, что Москва присоединилась к запрету полетов над Сербией с 1992 по 1996 годы.
"Но это было другое время. <…> И я не ищу предлога, чтобы оправдать свои шаги по отношению к тем, кто нам помогал в других важных вопросах, и не забудьте, кто в 2015 году наложил вето на британскую резолюцию (о геноциде в Сребренице. — Прим. ред.) в ООН", — подчеркнул Вучич.
При этом он заявил, что Сербия единственная из европейских стран не ввела санкции.
"Выходят некоторые на протесты и говорят: Вучич — предатель. Предатель России? Единственный из всех стран Европы, кто не ввел санкции <...> А мы из такой малой страны", — указал он.
Вучич 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза — за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило Россию права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.
В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти страны поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине — те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.