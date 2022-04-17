https://ria.ru/20220417/vuchich-1784012506.html

Сербии дорого обходится отказ вводить санкции против России, заявил Вучич

Сербии дорого обходится отказ вводить санкции против России, заявил Вучич - РИА Новости, 18.04.2022

Сербии дорого обходится отказ вводить санкции против России, заявил Вучич

Сербия испытывает серьезное давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России, заявил президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-17T23:34

2022-04-17T23:34

2022-04-18T10:40

в мире

россия

сербия

александр вучич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg

БЕЛГРАД, 17 апр — РИА Новости. Сербия испытывает серьезное давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России, заявил президент страны Александр Вучич."Если введем санкции против России, получу любую награду где только захотите. Буду прославлен всеми, будут говорить, что я величайший демократ в мире, хотя до вчерашнего дня называли авторитарным и полуавтократичным. <...> Нам дорого обходится то, что не поддерживаем санкции. Дороже, чем думаете. А если бы ввели, то это бы нам стоило наших принципов не поддерживать санкции никому, потому что на своем примере знаем, как аморально вводить санкции, как это безрезультатно", — заявил сербский лидер в эфире TV Pink.Он также напомнил, что "Россия всегда с 2001 года оказывала поддержку территориальной целостности Сербии", хотя и напомнил, что Москва присоединилась к запрету полетов над Сербией с 1992 по 1996 годы. "Но это было другое время. <…> И я не ищу предлога, чтобы оправдать свои шаги по отношению к тем, кто нам помогал в других важных вопросах, и не забудьте, кто в 2015 году наложил вето на британскую резолюцию (о геноциде в Сребренице. — Прим. ред.) в ООН", — подчеркнул Вучич.При этом он заявил, что Сербия единственная из европейских стран не ввела санкции."Выходят некоторые на протесты и говорят: Вучич — предатель. Предатель России? Единственный из всех стран Европы, кто не ввел санкции <...> А мы из такой малой страны", — указал он.Вучич 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза — за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило Россию права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти страны поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине — те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

https://ria.ru/20220417/vuchich-1784010793.html

https://ria.ru/20220408/samolet-1782413710.html

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, сербия, александр вучич