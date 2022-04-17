https://ria.ru/20220417/vuchich-1784010793.html

Сербские самолеты в России "минируют" спецслужбы из Украины, заявил Вучич

Сербские самолеты в России "минируют" спецслужбы из Украины, заявил Вучич - РИА Новости, 18.04.2022

Сербские самолеты в России "минируют" спецслужбы из Украины, заявил Вучич

Сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-17T23:05

2022-04-17T23:05

2022-04-18T11:10

в мире

украина

сербия

евросоюз

нато

россия

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248004_0:112:2836:1707_1920x0_80_0_0_debef41ad6d88eee82fda5b6daa64816.jpg

БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного государства ЕС, заявил президент Сербии Александр Вучич."Вы думаете, что мы продолжаем перелеты в РФ из-за прибыли? У нас ее нет. Вечером мне прислали информацию из Air Serbia, что сегодня впервые был зеленый свет – не поступил сигнал о минировании. И когда самолет находился над Словакией, поступил сигнал о минировании, пилот продолжил полет, потому что знаем, что сигнал ложный", - заявил Вучич в эфире TV Pink в воскресенье."Это делают иностранные спецслужбы с территории двух государств: одной страны-члена ЕС и Украины, и делают это постоянно", - указал президент Сербии.Он подчеркнул, что у национального авиаперевозчика нет никакой прибыли с перелетов в Россию, потому что из-за сигналов о взрывчатке самолеты возвращали с венгерской границы и из других мест и "те очень малые деньги, которые зарабатывали, их уже нет"."Но держим эти линии из принципа, хотим показать, что мы свободная и свободолюбивая страна и сами принимаем решения. Вы нам не будете говорить, когда мы отменим авиарейсы. Вы, которые говорите нам о "кровавых руках" из-за сохранения линий в РФ… а вы отменяли свои авиарейсы, когда 19 стран были против одной Сербии?", - эмоционально спросил Вучич, напомнив о бомбардировках НАТО 1999 года.

https://ria.ru/20220409/vuchich-1782640526.html

https://ria.ru/20220408/samolet-1782413710.html

украина

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, сербия, евросоюз, нато, россия, новости - туризм