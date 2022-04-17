https://ria.ru/20220417/vostochnyy-1783968756.html
Песков рассказал, почему Путин остался на Восточном после неудачного пуска
Песков рассказал, почему Путин остался на Восточном после неудачного пуска - РИА Новости, 17.04.2022
Песков рассказал, почему Путин остался на Восточном после неудачного пуска
Президенту России Владимиру Путину рекомендовали согласно рабочему графику уезжать в Москву после первого неудачного запуска с космодрома Восточный в 2016 году, РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T14:43
2022-04-17T14:43
2022-04-17T20:06
космос - риа наука
роскосмос
россия
владимир путин
дмитрий песков
восточный (космодром)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 апр — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рекомендовали согласно рабочему графику уезжать в Москву после первого неудачного запуска с космодрома Восточный в 2016 году, однако глава государства решил остаться, потому что была уверенность, что следующий пуск окажется успешным, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Окружающие лица действительно, поскольку была программа в Москве, то вот все-таки после этой первой неудачи, которая, как потом выяснилось, не была связана с поломкой — это просто датчик барахлил, — рекомендовали возвращаться в Москву и продолжать рабочий график. Но президент вечером поздно принял участие в совещании инспекционной группы "Роскосмоса", — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Пресс-секретарь отметил, что это, наверное, самый совершенный процесс, который он видел в своей жизни."Это специалисты, которых трудно себе представить. И когда он услышал доклады по каждому узлу, он принял решение остаться, потому что была уверенность, что пуск будет удачный", — заявил Песков.Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году. Первый запуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года. Первая в истории Восточного ракета-носитель "Союз-2.1а" с тремя российскими спутниками должна была стартовать 27 апреля в 05:01 мск, однако автоматика отменила пуск. Запуск был перенесен ровно на сутки, и ракета с космическими аппаратами успешно стартовала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, россия, владимир путин, дмитрий песков, восточный (космодром)
14:43 17.04.2022 (обновлено: 20:06 17.04.2022)
Песков рассказал, почему Путин остался на Восточном после неудачного пуска
Песков: Путин задержался на Восточном в 2016 году из-за уверенности в удачном запуске
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 апр — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рекомендовали согласно рабочему графику уезжать в Москву после первого неудачного запуска с космодрома Восточный в 2016 году, однако глава государства решил остаться, потому что была уверенность, что следующий пуск окажется успешным, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Окружающие лица действительно, поскольку была программа в Москве
, то вот все-таки после этой первой неудачи, которая, как потом выяснилось, не была связана с поломкой — это просто датчик барахлил, — рекомендовали возвращаться в Москву и продолжать рабочий график. Но президент вечером поздно принял участие в совещании инспекционной группы "Роскосмоса
", — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1
". Пресс-секретарь отметил, что это, наверное, самый совершенный процесс, который он видел в своей жизни.
"Это специалисты, которых трудно себе представить. И когда он услышал доклады по каждому узлу, он принял решение остаться, потому что была уверенность, что пуск будет удачный", — заявил Песков.
Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году. Первый запуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года. Первая в истории Восточного ракета-носитель "Союз-2.1а" с тремя российскими спутниками должна была стартовать 27 апреля в 05:01 мск, однако автоматика отменила пуск. Запуск был перенесен ровно на сутки, и ракета с космическими аппаратами успешно стартовала.