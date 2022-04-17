Рейтинг@Mail.ru
Российские силы уничтожили 68 украинских военных объектов - РИА Новости, 17.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220417/voennye-1783948058.html
Российские силы уничтожили 68 украинских военных объектов
Российские силы уничтожили 68 украинских военных объектов - РИА Новости, 17.04.2022
Российские силы уничтожили 68 украинских военных объектов
Оперативно-тактической авиацией уничтожены 68 военных объектов Украины, среди них два локатора подсвета и наведения С-300 и один зенитный ракетный комплекс "Оса РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T10:56
2022-04-17T10:58
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
россия
донбасс
зрк с-300
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783793574_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_6fbec78e946fde28de8dbdb1f8064873.jpg
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Оперативно-тактической авиацией уничтожены 68 военных объектов Украины, среди них два локатора подсвета и наведения С-300 и один зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией уничтожены 68 военных объектов Украины. Среди них: в районах Кривая Лука и Красноармейск два локатора подсвета и наведения С-300 и в районе Северодонецка один зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ"; шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего, а также 40 районов сосредоточения украинской военной техники и личного состава в населенных пунктах Кременная, Красный Лиман, Колодези, Торское, Ямполовка и Новоселовка", - сказал он на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783947604.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783793574_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_2bff3b055460ce99a3f1d2226cd8c309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина, россия, донбасс, зрк с-300, владимир путин
10:56 17.04.2022 (обновлено: 10:58 17.04.2022)
 
Российские силы уничтожили 68 украинских военных объектов

Минобороны: российские силы уничтожили шесть складов украинского артиллерийского оружия

© AFP 2022 / Fadel SennaПоследствия удара по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" на окраине Киева
Последствия удара по Жулянскому машиностроительному заводу Визар на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / Fadel Senna
Последствия удара по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" на окраине Киева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Оперативно-тактической авиацией уничтожены 68 военных объектов Украины, среди них два локатора подсвета и наведения С-300 и один зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией уничтожены 68 военных объектов Украины. Среди них: в районах Кривая Лука и Красноармейск два локатора подсвета и наведения С-300 и в районе Северодонецка один зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ"; шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего, а также 40 районов сосредоточения украинской военной техники и личного состава в населенных пунктах Кременная, Красный Лиман, Колодези, Торское, Ямполовка и Новоселовка", - сказал он на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Конашенков: Уничтожен завод по производству боеприпасов в Киевской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 10:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные уничтожили завод по производству боеприпасов на Украине
 
В миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФУкраинаРоссияДонбассЗРК С-300Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала