10:56 17.04.2022 (обновлено: 10:58 17.04.2022)
Российские силы уничтожили 68 украинских военных объектов
Минобороны: российские силы уничтожили шесть складов украинского артиллерийского оружия
© AFP 2022 / Fadel SennaПоследствия удара по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" на окраине Киева
Последствия удара по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" на окраине Киева
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Оперативно-тактической авиацией уничтожены 68 военных объектов Украины, среди них два локатора подсвета и наведения С-300 и один зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией уничтожены 68 военных объектов Украины. Среди них: в районах Кривая Лука и Красноармейск два локатора подсвета и наведения С-300 и в районе Северодонецка один зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ"; шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего, а также 40 районов сосредоточения украинской военной техники и личного состава в населенных пунктах Кременная, Красный Лиман, Колодези, Торское, Ямполовка и Новоселовка", - сказал он на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.