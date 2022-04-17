https://ria.ru/20220417/vizit-1783980292.html

Зеленский заявил, что ждет Байдена на Украине

Зеленский заявил, что ждет Байдена на Украине - РИА Новости, 17.04.2022

Зеленский заявил, что ждет Байдена на Украине

Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на визит президента США Джо Байдена в Киев. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T17:03

2022-04-17T17:03

2022-04-17T17:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

эммануэль макрон

украина

сша

джо байден

франция

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на визит президента США Джо Байдена в Киев."Думаю, он приедет. Конечно, это его решение. Вопрос в безопасности. Но я думаю, как лидер США, он должен приехать сюда и увидеть", - сказал Зеленский в интервью CNN.Так он ответил на вопрос, хочет ли видеть Байдена в Киеве.Он добавил, что пригласил на Украину президента Франции Эммануэля Макрона. "Я пригласил его, когда у него будет такая возможность", - сказал Зеленский.Белый дом ранее заявлял, что поездки на Украину в планах Байдена нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html

украина

сша

франция

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, эммануэль макрон, украина, сша, джо байден, франция, ситуация в днр и лнр