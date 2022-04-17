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Зеленский заявил, что ждет Байдена на Украине - РИА Новости, 17.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/vizit-1783980292.html
Зеленский заявил, что ждет Байдена на Украине
Зеленский заявил, что ждет Байдена на Украине - РИА Новости, 17.04.2022
Зеленский заявил, что ждет Байдена на Украине
Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на визит президента США Джо Байдена в Киев. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T17:03
2022-04-17T17:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
эммануэль макрон
украина
сша
джо байден
франция
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на визит президента США Джо Байдена в Киев."Думаю, он приедет. Конечно, это его решение. Вопрос в безопасности. Но я думаю, как лидер США, он должен приехать сюда и увидеть", - сказал Зеленский в интервью CNN.Так он ответил на вопрос, хочет ли видеть Байдена в Киеве.Он добавил, что пригласил на Украину президента Франции Эммануэля Макрона. "Я пригласил его, когда у него будет такая возможность", - сказал Зеленский.Белый дом ранее заявлял, что поездки на Украину в планах Байдена нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
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в мире, эммануэль макрон, украина, сша, джо байден, франция, ситуация в днр и лнр
17:03 17.04.2022
 
Зеленский заявил, что ждет Байдена на Украине

Зеленский заявил, что рассчитывает на визит президента США Байдена в Киев

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на визит президента США Джо Байдена в Киев.
"Думаю, он приедет. Конечно, это его решение. Вопрос в безопасности. Но я думаю, как лидер США, он должен приехать сюда и увидеть", - сказал Зеленский в интервью CNN.
Так он ответил на вопрос, хочет ли видеть Байдена в Киеве.
Он добавил, что пригласил на Украину президента Франции Эммануэля Макрона. "Я пригласил его, когда у него будет такая возможность", - сказал Зеленский.
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Белый дом ранее заявлял, что поездки на Украину в планах Байдена нет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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