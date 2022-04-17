https://ria.ru/20220417/vizit-1783934397.html

Представитель Абрамовича опроверг сообщения о визите предпринимателя в Киев

Представитель Абрамовича опроверг сообщения о визите предпринимателя в Киев - РИА Новости, 17.04.2022

Представитель Абрамовича опроверг сообщения о визите предпринимателя в Киев

Российский предприниматель Роман Абрамович не находится в Киеве и не был там недавно, заявил изданию РБК его представитель, комментируя сообщения западных СМИ о РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T06:08

2022-04-17T06:08

2022-04-17T06:54

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роман абрамович

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российский предприниматель Роман Абрамович не находится в Киеве и не был там недавно, заявил изданию РБК его представитель, комментируя сообщения западных СМИ о его "визите" в украинскую столицу, чтобы попытаться активизировать переговоры с Россией.Ранее агентство Блумберг и американский журнал Fortune со ссылкой на источники написали, что Абрамович якобы посещал Киев, где "встретился с украинскими переговорщиками, чтобы обсудить пути возобновления переговоров", о чем изданиям рассказали неназванные осведомленные источники. Когда именно это произошло, не уточнялось.Как заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов с Украиной, но не входит в число официальных членов российской делегации. Участие Абрамовича в контактах одобрено обеими сторонами, подчеркнули в Кремле.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/makron-1783253361.html

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в мире, украина, россия, роман абрамович