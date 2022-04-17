https://ria.ru/20220417/ukraina-1783998388.html

Командир ДНР: украинцы убивали мирных жителей при попытке покинуть больницу

Командир ДНР: украинцы убивали мирных жителей при попытке покинуть больницу - РИА Новости, 17.04.2022

Командир ДНР: украинцы убивали мирных жителей при попытке покинуть больницу

Украинские снайперы расстреливали мирных жителей Мариуполя, когда те пытались выйти из обстреливаемой больницы, рассказал РИА Новости командир подразделения ДНР РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T20:20

2022-04-17T20:20

2022-04-17T21:28

обострение ситуации в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Украинские снайперы расстреливали мирных жителей Мариуполя, когда те пытались выйти из обстреливаемой больницы, рассказал РИА Новости командир подразделения ДНР с позывным "Хохол"."Вышло три человека. Два мужичка в возрасте. Они первыми были. На них были белые повязки. Они их надели когда мы подходили. И снайпер ещё сидел в "психушке" (корпус психиатрии в больничном комплексе в Мариуполе - ред.) и оттуда снял всех троих", - сказал собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220417/mariupol-1783984932.html

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Командир подразделения ДНР о том, как ВСУ стреляли в мирных жителей Командир подразделения ДНР с позывным "Хохол" рассказал РИА Новости как украинские снайперы расстреливали пожилых людей пытающихся выйти из больницы в Мариуполе. Сейчас это место можно назвать переднем краем. 2022-04-17T20:20 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мариуполь, россия, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, днр