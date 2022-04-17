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Украина запросила у МВФ и G7 50 миллиардов долларов - РИА Новости, 17.04.2022
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Украина запросила у МВФ и G7 50 миллиардов долларов
Украина запросила у МВФ и G7 50 миллиардов долларов - РИА Новости, 17.04.2022
Украина запросила у МВФ и G7 50 миллиардов долларов
Украина просит 50 миллиардов долларов финансовой помощи у стран-членов "большой семерки" и МВФ, сообщил советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T19:37
2022-04-17T19:37
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донбасс
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украина просит 50 миллиардов долларов финансовой помощи у стран-членов "большой семерки" и МВФ, сообщил советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко."Президент четко сказал по поводу того, что речь идет приблизительно про 7 миллиардов евро на месяц - это дефицит, который у нас есть сейчас. Этот дефицит надо финансировать. Почему президент апеллирует цифрой в 50 миллиардов долларов, потому что, если вы посмотрите, на полгода это приблизительно где-то около 50 миллиардов долларов нам нужно, чтобы забыть про эту проблему сейчас на продолжительное время... Президент обратился с подобной просьбой к странам "большой семерки" про предоставление этих 50 миллиардов долларов финансирования для Украины. Параллельно еще несколько треков задействовано", - сказал он в эфире украинских каналов.Устенко добавил, что также для привлечения средств рассматривается беспроцентный кредит и перераспределение квот SDR (специальных прав заимствования) в МВФ, когда полученные деньги не нужно будет возвращать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1783990502.html
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украина, мвф, россия, донбасс, в мире
19:37 17.04.2022
 
Украина запросила у МВФ и G7 50 миллиардов долларов

Украина запросила у G7 и МВФ 50 миллиардов долларов финансовой помощи

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украина просит 50 миллиардов долларов финансовой помощи у стран-членов "большой семерки" и МВФ, сообщил советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко.
"Президент четко сказал по поводу того, что речь идет приблизительно про 7 миллиардов евро на месяц - это дефицит, который у нас есть сейчас. Этот дефицит надо финансировать. Почему президент апеллирует цифрой в 50 миллиардов долларов, потому что, если вы посмотрите, на полгода это приблизительно где-то около 50 миллиардов долларов нам нужно, чтобы забыть про эту проблему сейчас на продолжительное время... Президент обратился с подобной просьбой к странам "большой семерки" про предоставление этих 50 миллиардов долларов финансирования для Украины. Параллельно еще несколько треков задействовано", - сказал он в эфире украинских каналов.
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Устенко добавил, что также для привлечения средств рассматривается беспроцентный кредит и перераспределение квот SDR (специальных прав заимствования) в МВФ, когда полученные деньги не нужно будет возвращать.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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