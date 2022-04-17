https://ria.ru/20220417/ukraina-1783976955.html

ВСУ повредили здание больницы при обстреле Донецка

ВСУ повредили здание больницы при обстреле Донецка - РИА Новости, 17.04.2022

ВСУ повредили здание больницы при обстреле Донецка

Здание больницы, многоквартирные дома и газопровод были повреждены в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T16:27

2022-04-17T16:27

2022-04-17T16:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецк (днр)

россия

украина

telegram

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg

ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Здание больницы, многоквартирные дома и газопровод были повреждены в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка, по улице Кирова, пострадали здание больницы №25 и пять многоквартирных домов. В Петровском районе по улице Львовской поврежден газопровод", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/donbass-1783969494.html

донецк (днр)

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, украина, telegram, признание днр и лнр в россии