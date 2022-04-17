Рейтинг@Mail.ru
ВСУ повредили здание больницы при обстреле Донецка - РИА Новости, 17.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783976955.html
ВСУ повредили здание больницы при обстреле Донецка
ВСУ повредили здание больницы при обстреле Донецка - РИА Новости, 17.04.2022
ВСУ повредили здание больницы при обстреле Донецка
Здание больницы, многоквартирные дома и газопровод были повреждены в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T16:27
2022-04-17T16:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецк (днр)
россия
украина
telegram
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Здание больницы, многоквартирные дома и газопровод были повреждены в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка, по улице Кирова, пострадали здание больницы №25 и пять многоквартирных домов. В Петровском районе по улице Львовской поврежден газопровод", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/donbass-1783969494.html
донецк (днр)
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, украина, telegram, признание днр и лнр в россии
16:27 17.04.2022
 
ВСУ повредили здание больницы при обстреле Донецка

ВСУ повредили здание больницы, жилые дома и газопровод при обстреле Донецка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома
Разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Разбитое окно дома
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Здание больницы, многоквартирные дома и газопровод были повреждены в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка, по улице Кирова, пострадали здание больницы №25 и пять многоквартирных домов. В Петровском районе по улице Львовской поврежден газопровод", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 14:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)РоссияУкраинаTelegramПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала