https://ria.ru/20220417/ukraina-1783976955.html
ВСУ повредили здание больницы при обстреле Донецка
ВСУ повредили здание больницы при обстреле Донецка - РИА Новости, 17.04.2022
ВСУ повредили здание больницы при обстреле Донецка
Здание больницы, многоквартирные дома и газопровод были повреждены в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T16:27
2022-04-17T16:27
2022-04-17T16:27
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Здание больницы, многоквартирные дома и газопровод были повреждены в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка, по улице Кирова, пострадали здание больницы №25 и пять многоквартирных домов. В Петровском районе по улице Львовской поврежден газопровод", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, украина, telegram, признание днр и лнр в россии
ВСУ повредили здание больницы при обстреле Донецка
ВСУ повредили здание больницы, жилые дома и газопровод при обстреле Донецка
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости.
Здание больницы, многоквартирные дома и газопровод были повреждены в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает
штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка, по улице Кирова, пострадали здание больницы №25 и пять многоквартирных домов. В Петровском районе по улице Львовской поврежден газопровод", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.