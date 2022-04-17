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На Украине разрешили жениться во время военного положения дистанционно - РИА Новости, 17.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783971380.html
На Украине разрешили жениться во время военного положения дистанционно
На Украине разрешили жениться во время военного положения дистанционно - РИА Новости, 17.04.2022
На Украине разрешили жениться во время военного положения дистанционно
Власти Украины упростили процедуру заключения брака во время военного положения, теперь это можно сделать в течение одного дня после заявления, а также... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T15:20
2022-04-17T15:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Власти Украины упростили процедуру заключения брака во время военного положения, теперь это можно сделать в течение одного дня после заявления, а также дистанционно, например, через Zoom, сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.Она отметила, что на сегодняшний день регистрация брака может происходить в любом органе ЗАГСа на территории, где не ведутся боевые действия. При этом в определенных условиях браки могут регистрировать не только работники органов ЗАГСа. К примеру, это могут быть и полицейские, и военные. В частности, это актуально для женщин и мужчин, несущих службу. Для них сделали возможность жениться дистанционно."Они могут обратиться к своему командиру и подать заявление о том, что хотят жениться дистанционно. Таким образом, зарегистрировать брак можно даже тогда, когда одного из супругов нет физически. Человек, не находящийся в воинской части, может быть подключен дистанционно. И даже оба из пары могут быть подключены дистанционно, просто через Zoom", – добавила замминистра.С началом спецоперации России на Украине было введено военное положение.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
15:20 17.04.2022
 
На Украине разрешили жениться во время военного положения дистанционно

Власти Украины разрешили жениться во время военного положения дистанционно

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНевеста перед началом торжественной церемонии бракосочетания
Невеста перед началом торжественной церемонии бракосочетания - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Невеста перед началом торжественной церемонии бракосочетания
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Власти Украины упростили процедуру заключения брака во время военного положения, теперь это можно сделать в течение одного дня после заявления, а также дистанционно, например, через Zoom, сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.
"Сегодняшние обстоятельства приводят к тому, что у людей иногда нет возможности ждать. Потому что мы все оказались в обстоятельствах, когда мы не знаем, что будет завтра и даже сегодня до вечера. Потому подать заявку и официально оформить брак теперь можно за день. Люди, изъявившие желание, могут жениться в течение дня", - приводятся на сайте кабмина Украины слова Коломиец.
Она отметила, что на сегодняшний день регистрация брака может происходить в любом органе ЗАГСа на территории, где не ведутся боевые действия. При этом в определенных условиях браки могут регистрировать не только работники органов ЗАГСа. К примеру, это могут быть и полицейские, и военные. В частности, это актуально для женщин и мужчин, несущих службу. Для них сделали возможность жениться дистанционно.
"Они могут обратиться к своему командиру и подать заявление о том, что хотят жениться дистанционно. Таким образом, зарегистрировать брак можно даже тогда, когда одного из супругов нет физически. Человек, не находящийся в воинской части, может быть подключен дистанционно. И даже оба из пары могут быть подключены дистанционно, просто через Zoom", – добавила замминистра.
С началом спецоперации России на Украине было введено военное положение.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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