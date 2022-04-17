https://ria.ru/20220417/ukraina-1783970778.html

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 17.04.2022

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 14.35 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T15:11

2022-04-17T15:11

2022-04-17T15:11

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.35 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.35 - н.п. Красногоровка - Донецк (Петровский р-н): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/zalozhniki-1783947695.html

донецк (днр)

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии