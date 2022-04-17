Захарова назвала посла Украины в Германии обезумевшим от национализма
Захарова назвала посла Украины Мельника причиной ухудшения отношений между Украиной и ФРГ
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила немцам представить, что одна из соседних с ними стран стала бы "бультерьером, которого натравливали бы на немцев" по аналогии с тем, как Украина стала враждебным России государством.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но на Украине сочли его присутствие нежелательным. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сожалеет о несостоявшейся поездке Штайнмайера в Киев. Посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире германского ТВ отмечал, что в украинском правительстве были бы рады визиту в страну канцлера Германии Олафа Шольца.
"Не нравится? Теперь Берлину осталось лишь представить, что такие "Мельники" с ровно такой же идеологией, но уже не в облике послов, а с нашивками "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.) и автоматами 8 лет терроризировали людей на Украине с украинскими и российскими паспортами и угрожали России. А если бы такое чудовище выросло под боком у ФРГ? Просто потому что Вашингтону захотелось бы сделать из сопредельной Германии страны бойцового бультерьера, которого натравливали бы на немцев", - написала Захарова в Telegram-канале.
По ее оценке, это произошло "потому, что ориентированных на сотрудничество российских дипломатов Берлин выслал, а с обезумевшим от национализма украинским послом ведет эпистолярную полемику".
Глава МИД Германии Бербок 4 апреля написала в Twitter, что Германия объявила "значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными". Телеканал N24 со ссылкой на Бербок сообщил, что речь идет о 40 российских дипломатах.