https://ria.ru/20220417/ukraina-1783967204.html

Захарова назвала посла Украины в Германии обезумевшим от национализма

Захарова назвала посла Украины в Германии обезумевшим от национализма - РИА Новости, 17.04.2022

Захарова назвала посла Украины в Германии обезумевшим от национализма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила немцам представить, что одна из соседних с ними стран стала бы "бультерьером, которого натравливали... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T14:25

2022-04-17T14:25

2022-04-17T14:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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андрей мельников

анналена бербок

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила немцам представить, что одна из соседних с ними стран стала бы "бультерьером, которого натравливали бы на немцев" по аналогии с тем, как Украина стала враждебным России государством.Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но на Украине сочли его присутствие нежелательным. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сожалеет о несостоявшейся поездке Штайнмайера в Киев. Посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире германского ТВ отмечал, что в украинском правительстве были бы рады визиту в страну канцлера Германии Олафа Шольца."Не нравится? Теперь Берлину осталось лишь представить, что такие "Мельники" с ровно такой же идеологией, но уже не в облике послов, а с нашивками "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.) и автоматами 8 лет терроризировали людей на Украине с украинскими и российскими паспортами и угрожали России. А если бы такое чудовище выросло под боком у ФРГ? Просто потому что Вашингтону захотелось бы сделать из сопредельной Германии страны бойцового бультерьера, которого натравливали бы на немцев", - написала Захарова в Telegram-канале.По ее оценке, это произошло "потому, что ориентированных на сотрудничество российских дипломатов Берлин выслал, а с обезумевшим от национализма украинским послом ведет эпистолярную полемику".Глава МИД Германии Бербок 4 апреля написала в Twitter, что Германия объявила "значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными". Телеканал N24 со ссылкой на Бербок сообщил, что речь идет о 40 российских дипломатах.

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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