https://ria.ru/20220417/ukraina-1783958155.html
Минобороны показало работу "Ночных охотников" на Украине
Минобороны показало работу "Ночных охотников" на Украине - РИА Новости, 17.04.2022
Минобороны показало работу "Ночных охотников" на Украине
Российское Минобороны показало кадры удара по украинской военной технике с вертолетов Ми-28Н ("Ночной охотник"). РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T12:43
2022-04-17T12:43
2022-04-17T16:25
владимир путин
россия
украина
донбасс
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российское Минобороны показало кадры удара по украинской военной технике с вертолетов Ми-28Н ("Ночной охотник").Как рассказали в ведомстве, во время выполнения полетного задания был обнаружен зенитный ракетный комплекс. Экипаж увел судно от выпущенной ракеты, после чего успешно совершил свой удар.Помимо этого, вертолеты армейской авиации ВКС уничтожили замаскированные в лесистой местности позиции подразделений противника.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783949774.html
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Кадры ударов вертолетами Ми-28Н по позициям украинской техники ПВО
МО РФ опубликовало видео работы ударных вертолетов Ми-28Н ("Ночной охотник") по позициям украинской техники ПВО
2022-04-17T12:43
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PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, украина, донбасс, войска воздушно-космической обороны
12:43 17.04.2022 (обновлено: 16:25 17.04.2022)
Минобороны показало работу "Ночных охотников" на Украине
Минобороны России показало видео ракетных ударов вертолетов Ми-28Н по позициям техники ВСУ