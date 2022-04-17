https://ria.ru/20220417/ukraina-1783957180.html
Боец украинского нацбата обещал подростку автомат и хвастался заработками
Боец украинского нацбата обещал подростку автомат и хвастался заработками - РИА Новости, 17.04.2022
Боец украинского нацбата обещал подростку автомат и хвастался заработками
Боец украинского нацбатальона "Донбасс" обещал знакомому подростку автомат и хвастался заработанными деньгами, следует из их переписки, попавшей в распоряжение... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T12:39
2022-04-17T12:39
2022-04-17T12:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей еремеев
россия
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Боец украинского нацбатальона "Донбасс" обещал знакомому подростку автомат и хвастался заработанными деньгами, следует из их переписки, попавшей в распоряжение российских силовиков.Подросток, пытавшийся выехать в Россию как беженец, общался с бойцом нацбата Сергеем Еремеевым."Отдыхать мало приходится, работать больше, но оно того стоит", - пишет Еремеев. Он похвалился обещанным ему вознаграждением в 100 тысяч гривен в месяц и по 40 тысяч за подбитую технику."Я уже на дом заработал", - утверждает Еремеев в переписке с подростком и обещает взять того с собой."Мне бы автомат", - пишет в ответ подросток. "Я автомат тебе перенесу", - отвечает военнослужащий.Еремеев также рассказывает, что является командиром группы и планирует служить как минимум до осени.
https://ria.ru/20220415/peskov-1783699783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей еремеев, россия, признание днр и лнр в россии
12:39 17.04.2022 (обновлено: 12:46 17.04.2022)
Боец украинского нацбата обещал подростку автомат и хвастался заработками
Боец украинского нацбатальона "Донбасс" обещал подростку автомат и хвастался заработками
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Боец украинского нацбатальона "Донбасс" обещал знакомому подростку автомат и хвастался заработанными деньгами, следует из их переписки, попавшей в распоряжение российских силовиков.
Подросток, пытавшийся выехать в Россию
как беженец, общался с бойцом нацбата Сергеем Еремеевым
.
"Отдыхать мало приходится, работать больше, но оно того стоит", - пишет Еремеев. Он похвалился обещанным ему вознаграждением в 100 тысяч гривен в месяц и по 40 тысяч за подбитую технику.
"Я уже на дом заработал", - утверждает Еремеев в переписке с подростком и обещает взять того с собой.
"Мне бы автомат", - пишет в ответ подросток. "Я автомат тебе перенесу", - отвечает военнослужащий.
Еремеев также рассказывает, что является командиром группы и планирует служить как минимум до осени.