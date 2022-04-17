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Боец украинского нацбата обещал подростку автомат и хвастался заработками - РИА Новости, 17.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783957180.html
Боец украинского нацбата обещал подростку автомат и хвастался заработками
Боец украинского нацбата обещал подростку автомат и хвастался заработками - РИА Новости, 17.04.2022
Боец украинского нацбата обещал подростку автомат и хвастался заработками
Боец украинского нацбатальона "Донбасс" обещал знакомому подростку автомат и хвастался заработанными деньгами, следует из их переписки, попавшей в распоряжение... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T12:39
2022-04-17T12:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей еремеев
россия
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Боец украинского нацбатальона "Донбасс" обещал знакомому подростку автомат и хвастался заработанными деньгами, следует из их переписки, попавшей в распоряжение российских силовиков.Подросток, пытавшийся выехать в Россию как беженец, общался с бойцом нацбата Сергеем Еремеевым."Отдыхать мало приходится, работать больше, но оно того стоит", - пишет Еремеев. Он похвалился обещанным ему вознаграждением в 100 тысяч гривен в месяц и по 40 тысяч за подбитую технику."Я уже на дом заработал", - утверждает Еремеев в переписке с подростком и обещает взять того с собой."Мне бы автомат", - пишет в ответ подросток. "Я автомат тебе перенесу", - отвечает военнослужащий.Еремеев также рассказывает, что является командиром группы и планирует служить как минимум до осени.
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в мире, сергей еремеев, россия, признание днр и лнр в россии
12:39 17.04.2022 (обновлено: 12:46 17.04.2022)
 
Боец украинского нацбата обещал подростку автомат и хвастался заработками

Боец украинского нацбатальона "Донбасс" обещал подростку автомат и хвастался заработками

© AFP 2022 / Sergey BobokМолодые люди на занятии курса боевой подготовки ВСУ
Молодые люди на занятии курса боевой подготовки ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / Sergey Bobok
Молодые люди на занятии курса боевой подготовки ВСУ
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Боец украинского нацбатальона "Донбасс" обещал знакомому подростку автомат и хвастался заработанными деньгами, следует из их переписки, попавшей в распоряжение российских силовиков.
© РИА НовостиПереписка бойца украинского нацбатальона с подростком
Переписка бойца украинского нацбатальона с подростком - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости
Переписка бойца украинского нацбатальона с подростком
Подросток, пытавшийся выехать в Россию как беженец, общался с бойцом нацбата Сергеем Еремеевым.
"Отдыхать мало приходится, работать больше, но оно того стоит", - пишет Еремеев. Он похвалился обещанным ему вознаграждением в 100 тысяч гривен в месяц и по 40 тысяч за подбитую технику.
"Я уже на дом заработал", - утверждает Еремеев в переписке с подростком и обещает взять того с собой.
"Мне бы автомат", - пишет в ответ подросток. "Я автомат тебе перенесу", - отвечает военнослужащий.
Еремеев также рассказывает, что является командиром группы и планирует служить как минимум до осени.
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