https://ria.ru/20220417/ukraina-1783957180.html

Боец украинского нацбата обещал подростку автомат и хвастался заработками

Боец украинского нацбата обещал подростку автомат и хвастался заработками - РИА Новости, 17.04.2022

Боец украинского нацбата обещал подростку автомат и хвастался заработками

Боец украинского нацбатальона "Донбасс" обещал знакомому подростку автомат и хвастался заработанными деньгами, следует из их переписки, попавшей в распоряжение... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T12:39

2022-04-17T12:39

2022-04-17T12:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сергей еремеев

россия

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Боец украинского нацбатальона "Донбасс" обещал знакомому подростку автомат и хвастался заработанными деньгами, следует из их переписки, попавшей в распоряжение российских силовиков.Подросток, пытавшийся выехать в Россию как беженец, общался с бойцом нацбата Сергеем Еремеевым."Отдыхать мало приходится, работать больше, но оно того стоит", - пишет Еремеев. Он похвалился обещанным ему вознаграждением в 100 тысяч гривен в месяц и по 40 тысяч за подбитую технику."Я уже на дом заработал", - утверждает Еремеев в переписке с подростком и обещает взять того с собой."Мне бы автомат", - пишет в ответ подросток. "Я автомат тебе перенесу", - отвечает военнослужащий.Еремеев также рассказывает, что является командиром группы и планирует служить как минимум до осени.

https://ria.ru/20220415/peskov-1783699783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сергей еремеев, россия, признание днр и лнр в россии